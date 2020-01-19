Демократов обвинили в использовании импичмента Трампа для вмешательства в выборы

19.01.2020, 2:26, Новости дня

Юристы президента США Дональда Трампа обвинили демократов в Палате представителей в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

«Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев», – приводит отрывок из ответа юристов Трампа на официальное приглашение на процесс по импичменту РИА «Новости».

«Представление к импичменту само по себе недействительно с точки зрения конституции. Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об «особо тяжких преступлениях и проступках», а все это требуется по конституции», – добавил близкий к команде юристов Трампа источник.

Напомним, в четверг в Сенате США стартовала процедура рассмотрения выдвинутых против Трампа обвинений в рамках процесса импичмента.

В сентябре 2019 года демократы начали процедуру импичмента в Конгрессе США из-за того, что Трамп якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.



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Последнее: Юристы президента США Дональда Трампа обвинили демократов в Палате представителей в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США. «Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить […]

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