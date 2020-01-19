Юлия Савичева пожаловалась на «страшный» вирус

Певица Юлия Савичева рассказала о своем «страшном» вирусном заболевании.

«Вернулись с отпуска, называется… Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней», – написала певица в своем Instagram.

По словам Савичевой, врач, который занимается ее лечением, «рассказывает страшное»: «вирус мутирует, лекарства перестают действовать». Она добавила, что медикам приходится искать «более жесткие методы лечения».

«Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы», – предупредила певица.

Напомним, в прошлое воскресенье врач-терапевт дал советы по защите от «зимних» болезней.

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Последнее: Певица Юлия Савичева рассказала о своем «страшном» вирусном заболевании. «Вернулись с отпуска, называется… Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела. Лежу с высоченной температурой уже несколько дней», – написала певица в своем Instagram. По словам Савичевой, врач, который занимается ее лечением, «рассказывает страшное»: «вирус мутирует, лекарства […]