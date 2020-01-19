Юлия Савичева призналась, что подхватила вирусное заболевание после отдыха

Певица Юлия Савичева после возвращения с отдыха перенесла вирусное заболевание. Уже несколько дней исполнительница не выходит из дома из-за высокой температуры.
В связи с этим знаменитость обратилась к врачам, рассказавшим ей, что с аналогичным заболеванием сейчас столкнулись некоторые жители Москвы.
«Врач пояснил страшное: вирус очень необычный, и просто пролежать несколько дней не получится – он мутирует, из-за чего лекарства больше не действует. Приходится находить более эффективные методы лечения. Если недуг запустить, появляются осложнения на легкие», — отметила Савичева.
Певица призывает фанатов беречь своё здоровье, а сама займется своим во избежание срыва договоренностей с организаторами концертов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Певица Юлия Савичева после возвращения с отдыха перенесла вирусное заболевание. Уже несколько дней исполнительница не выходит из дома из-за высокой температуры. В связи с этим знаменитость обратилась к врачам, рассказавшим ей, что с аналогичным заболеванием сейчас столкнулись некоторые жители Москвы. «Врач пояснил страшное: вирус очень необычный, и просто пролежать несколько дней не получится – он […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Euro NCAP проверила на безопасность Nissan Juke и Volkswagen Golf / 19 декабря
- В Рязани мошенники тайно оформили на мужчину семь кредитов / 14 января
- Принцесса Беатрис выбрала дату свадьбы с Эдоардо Мопелли Моцци / 15 декабря
- Мнение: Два разных человека…. / 17 декабря
- Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт / 29 ноября
- Медики назвали пять симптомов недостатка «солнечного» витамина / 25 ноября
- Ксения Собчак рассказала о визите к богатому спонсору на Бали / 26 ноября
- Развенчан миф о самой модной диете / 28 ноября