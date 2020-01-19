Юлия Савичева призналась, что подхватила вирусное заболевание после отдыха

Певица Юлия Савичева после возвращения с отдыха перенесла вирусное заболевание. Уже несколько дней исполнительница не выходит из дома из-за высокой температуры.

В связи с этим знаменитость обратилась к врачам, рассказавшим ей, что с аналогичным заболеванием сейчас столкнулись некоторые жители Москвы.

«Врач пояснил страшное: вирус очень необычный, и просто пролежать несколько дней не получится – он мутирует, из-за чего лекарства больше не действует. Приходится находить более эффективные методы лечения. Если недуг запустить, появляются осложнения на легкие», — отметила Савичева.

Певица призывает фанатов беречь своё здоровье, а сама займется своим во избежание срыва договоренностей с организаторами концертов.

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Последнее: Певица Юлия Савичева после возвращения с отдыха перенесла вирусное заболевание. Уже несколько дней исполнительница не выходит из дома из-за высокой температуры. В связи с этим знаменитость обратилась к врачам, рассказавшим ей, что с аналогичным заболеванием сейчас столкнулись некоторые жители Москвы. «Врач пояснил страшное: вирус очень необычный, и просто пролежать несколько дней не получится – он […]