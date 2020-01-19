«Его манеры не всем по душе» — Брижит Макрон объяснила кажущуюся надменность мужа

19.01.2020, 2:04, Новости дня

Супруга Эммануэля Макрона Брижит признала в интервью французским СМИ, что лидер Франции может казаться высокомерным и оторванным от народа, пишет The Times. Как передаёт газета, супруга президента объяснила его уверенность в себе глубокими познаниями, однако заметила, что причиной народного раздражения могут быть манеры главы государства. При этом первая леди Франции посетовала на злобу, исходящую от пользователей соцсетей в адрес неё самой и её мужа.


Reuters

Супруга французского президента Брижит Макрон в своём первом со времен преезда в Елисейский дворец интервью французским СМИ признала, что лидер Франции может казаться надменным и оторванным от народа, пишет The Times. Как передаёт издание, отвечая на вопрос о непопулярности Эммануэля Макрона и недовольстве большинства французов его «высокомерным образом», первая леди Франции объяснила его уверенность в себе «глубокими познаниями», однако признала наличие проблемы.

«Если это мнение поддерживает несколько человек, разумеется, в этом что-то есть, но я не могу понять отчего это происходит… вероятно, что-то в его манерах людям не по душе», — призналась Брижит Макрон.

Так, вспоминая о нашумевшем эпизоде, когда Макрон посоветовал безработному молодому человеку «перейти через улицу» и найти работу,  жена президента подчеркнула, что речь шла о недопонимании. По её словам, Макрон всего лишь сослался на владельца близлежащего ресторана, сетовавшего на недостаток рабочей силы. «Иногда фразы вылетают спонтанно и пагубно сказываются на нас или нашем имидже, но уже слишком поздно», — заметила госпожа Макрон.

Первая леди Франции также признала, что ей известно о недовольстве президентом со стороны участников зародившегося в прошлом движения «жёлтых жилетов», а также транспортников и госслужащих, бастующих по всей стране в течение последних пяти недель.
«Я понимаю определённые вещи, поскольку встречаюсь с людьми на улицах. Они рассказывают мне, что начиная с 15-го числа каждого месяца дела у них идут всё труднее. И они признаются, что не хотят той же судьбы для собственных детей», — отметила Брижит Макрон.

При этом первая леди опровергла распространённое мнение о том, что выступала в роли ментора и наставника для своего не имеющего опыта в политике мужа в период его стремительного взлёта к президентству. «Этого хотел он. Когда я поняла это, я сказала себе: «Ну вот, пора решить, сопровождать ли его». И мы, к худу ли, к добру ли, пошли к этой цели» — сказала жена французского лидера.

Отвечая на вопрос о личных нападках на неё саму, её возраст и 24-летнюю  разницу в возрасте с супругом, госпожа Макрон посетовала на злобу, исходящую от пользователей соцсетей. «Эти нападки под покровом анонимности безумны. Они могут совершенно свободно убить вас. Это невероятно», — возмутилась супруга президента.



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