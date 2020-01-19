В Facebook извинились за оскорбление Си Цзиньпина

Социальная сеть Facebook некорректно перевела имя председателя КНР Си Цзиньпина с бирманского языка на английский, информирует Reuters.
По данным Reuters, некорректный перевод был обнаружен на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму и содержался в заявлении на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в соцсети Facebook и в бирманской газете, передает РИА «Новости».
В переводе заявления госсоветника Мьянмы с бирманского на английский имя китайского лидера заменялось на слова «вонючая дыра» (Mr. Shithole). В местном издании Irrawaddy появился заголовок «Ужин в честь президента вонючая дыра», отмечает Reuters.
«Мы устранили проблему с переводом бирманского языка на английский в Facebook и работаем над тем, чтобы установить причину (ошибки), чтобы гарантировать, что это больше не повторится… Мы приносим искренние извинения за нанесенное оскорбление», – говорится в заявлении социальной сети.
При этом Reuters подчеркивает, что имя Си Цзиньпина не переводилось аналогичным образом через Google Переводчик.
Напомним, в июне прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом и выразил уверенность, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве отношений с Китаем. В том же месяце США и КНР договорились о возобновлении торговых переговоров, которые завершились в январе подписанием соглашения о первой фазе торговой сделки.
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