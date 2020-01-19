На Закарпатье полиция установила личность «клоуна Пеннивайза», который пугал жителей области и снимал это на видео

Полиция установила личность 21-летнего жителя Закарпатской области, который в костюме персонажа книги Стивена Кинга «Оно» клоуна Пеннивайза пугал людей на улицах нескольких городов и снимал это на видео. Об этом 16 января сообщила пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, мужчина таким образом хотел увеличить число подписчиков. Он опубликовал девять таких видео, снятых в в Мукачево, Ужгороде и Иршаве.

Видео были направлены на экспертизу, но специалисты не нашли в них пропаганды культа жестокости и насилия.

Костюм клоуна у мужчины изъяли, но расследование по ч. 2 ст. 300 Уголовного кодекса (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) продолжается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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