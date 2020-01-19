«Дембель», «Шаурма», «Бармалей». В МВД рассказали, какие автономера заказывают украинцы

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины на запрос УНН проинформировали, какие индивидуальные номерные знаки для своих автомобилей заказывали граждане страны.

Среди надписей, которые заказывались, были следующие: «Женя», «Дембель», «Гардероб», Шаурма», «Зайка», «Кот», «Всмысле», «Такое», «Хтотам», «Бармалей», «Мадам», «Малышка», а также англоязычные (Mybike, Love, Hunter, Superman, Brutto) и именные автономера типа «Танюша», «Жека» и «Серега».

«По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков», – отметили в сервис-центре МВД.

Также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в том числе с улиткой, пчелой и смайлом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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