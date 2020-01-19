Дыхне призвал украинцев присоединиться к акции почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент компании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне в Facebook призвал украинцев 19 января провести совместную акцию в знак почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране.

Он напомнил, что 19 января в Украину доставят тела граждан страны – девяти членов экипажа самолета и двух пассажиров.

«Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают особого приветствия дома. Предлагаю завтра 19 января в 11.00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, потерянными в небе Ирана. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной «страже» на «прилете» экипажа PS752. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома», – написал Дыхне.

Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому. Рідна земля, близькі та сім'ї мабуть… Posted by Євгеній Дихне on Laupäev, 18. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент компании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне в Facebook призвал украинцев 19 января провести совместную акцию в знак почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране. Он напомнил, что 19 января в Украину доставят тела граждан страны – девяти членов экипажа самолета и двух пассажиров. «Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и […]