Лолита Милявская не хотела покидать Болгарию: «До свидания, перцы!»

Лолита Милявская поделилась в Instagram новой публикацией, в подписи к которой рассказала, что ей тяжело было покидать Болгарию. Певица пообещала вернуться туда весной.
Как сказала знаменитость, ее отпуск закончился, поэтому она возвращается в Москву. По словам Лолиты Милявской, у нее не хватило времени выкопать перцы, которые замерзли в земле. Не успев уехать из Болгарии, звезда эстрады соскучилась по дому, своей собаке, а также чистому воздуху и ясному небу. Добрые соседи вручили исполнительнице колокольчик и письмо, в котором речь шла о любви к российской гостье. Данный подарок удивил артистку, за что она поблагодарила неравнодушных людей и пообещала в скором времени вернуться.
Фанатов Милявской тронул ее пост и то, что она с сожалением уезжала из Болгарии. Подписчики поздравили артистку с праздником Крещения и пожелали ей счастья, добра и мира. «Настоящая», «Какая красивая», «Лола, как всегда, прекрасна», — писали фолловеры.
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Последнее: Лолита Милявская поделилась в Instagram новой публикацией, в подписи к которой рассказала, что ей тяжело было покидать Болгарию. Певица пообещала вернуться туда весной. Как сказала знаменитость, ее отпуск закончился, поэтому она возвращается в Москву. По словам Лолиты Милявской, у нее не хватило времени выкопать перцы, которые замерзли в земле. Не успев уехать из Болгарии, звезда […]
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