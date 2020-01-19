Мнение: Письмо: «Мы сходились и расходились более 30 раз»

Баг Попрошайка — векторная пара Штурмана.

Если Штурман давит на «подчинись, так всем нам будет лучше», Попрошайка давит на «ты мне должен за ущерб, который мне нанес».

Обычно Штурман и Попрошайка все время меняются местами. Штурман давит, пока не получит грубый отпор, потом начинает давить Попрошайка.

Попрошайки давят на жалость, но вместо жалости они всегда вызывают агрессию

Прочитав это письмо, попробуйте ответить на вопрос: почему так?

mefi_set

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Первое мое письмо не попало на разбор, хочу попытать удачу второй раз.

(Здесь обвинение закамуфлированное под просьбу, фирменный стиль автора)

С моим бывшим мужем мы развелись еще в мае, в анамнезе было все: драки, оскорбления, неприкрытая ненависть. Инициатором развода был он, я долго цеплялась, просила дать нашим отношениям шанс — безуспешно.

(Запомните этот момент. Она долго цеплялась, просила дать шанс)

Прошло пару месяцев, я понемногу стала оправляться, приняла решение уехать в другой город, поближе к своей семье. Все это время с бывшим мужем мы никак не контактировали.

Настало время отрабатывать положенные 2 недели, и объявился муж.

Оказывается, он периодически следил за расписанием ко мне (я врач), однажды, не найдя в нем меня, он как будто сошёл с ума, начал писать во все мессенджеры, на телефон, звонил со своего номера, чужих номеров и так всю ночь, пока я не отключила телефон. На следующий день решил сидеть возле моего кабинета, отсидел всю смену, пока я не приняла последнего пациента.

Разговор был долгий, если кратко- предложил снова стать его женой, убеждал, что теперь все будет иначе.

(Она уже забыла, что долго цеплялась и просила дать шанс, теперь она все представляет так, что просил дать шанс именно он, а она снизошла. На самом деле его предложение — отсроченный ответ на ее уговоры)

Прошло какое-то время, он окружил меня такой заботой, таким вниманием и любовью, что я решила дать шанс, и мы вновь подали заявление в ЗАГС.

(Она думает, что заявление в ЗАГС — это ее милость, хотя она уже возобновила с ним отношения, иначе он никак не смог бы ее окружить любовью. Приписывает ему все инициативы, корона + ЗВ, видите?)

На работе заявление об увольнении я забрала, снова стали жить вместе, и какое-то время я была абсолютно счастлива.

Чем ближе наступал час заключения брака, тем муж становился смурнее, начали вспыхивать ссоры одна за другой, апогеем стала драка: я попросила его не звонить моим пожилым родителям, и не впутывать их в наши разногласия, на что он начал оскорблять меня и родителей, я запустила в него тортом, он схватил меня больно за руки и повалил на пол. Соседи вызвали полицию.

(Здесь понятно, что ЗАГС — это ее инициатива и даже условие примирения? Драку она развязала сама, причем очень грубо. Он держал ей руки, то есть скорее всего пытался усмирить разбушевавшуся драчунью. Наверно большая часть драк и раньше были развязаны ею, иначе бы она написала, что он ее избивал, а она написала «драки». Не исключено, что это она лупила его, в основном)

До ЗАГСа мы не дошли. Он переехал к родителям, а я укрепилась в том, что уехать и забыть все, как страшный сон, единственно верное решение.

Через месяц я упоковала свои чемоданы, вещи бывшего мужа передала через друзей. Получив их, он был уже у меня. И.. все повторилось заново. И снова заявление в ЗАГС, и снова любовь.

(Он пришел помириться, она опять потащила его в ЗАГС)

Мои родители от меня отвернулись. Вся эта ситуация их очень подкосила. Его они возненавидели.

(Они были бы не в курсе, но она подробно, с завываниями, им расписывает, какое он чудовище. Здесь понятно, что это она подкосила своих родителей?)

А между тем, на плановом обследовании, у меня находят большие проблемы со здоровьем, вызванные постоянными скачками гормонов, на фоне стрессовых переживаний.

(Автор сама врач, как пишет. Ей бы знать, что медицина не может установить однозначную причинно-следственную связь между стрессом и гормональными нарушениями. И обычно органическое заболевание — причина гормональных сбоев, а не наоборот. Это ее вольная интерпретация, чтобы приписать мужу ущерб. Хотя любовь и счастье, которое она описывает, говорят о том, что он действительно хотел и старался наладить с ней нормальные отношения. Но она, похоже, и вложения его считает подлостью и коварством)

Я пришла домой совершенно оглушенная диагнозом, рассказала мужу и, если честно, очень ждала его поддержки. А ночью он опять ушел, сказал,что не может спать под мои всхлипывания и вообще, эти проблемы ему не нужны.

(Она ждала поддержки в ответ на обвинения, что это он ее довел, что это он отнял у нее здоровье и изувечил ее. Такие обвинения никто не может выдержать, но Попрошайки не замечают свой обвиняющий тон никогда)

Я попыталась его вернуть, но он сказал, что разлюбил. Больше мы не общались.

Прошел месяц, и сейчас я готовлюсь к предстоящей операции, занимаюсь работой и своим здоровьем. В моей жизни появился человек, с которым мне хорошо.

Неделю назад мне написал бывший муж, спрашивал почему я все еще работаю в своей больнице, почему не уехала, ведь все время, так рвалась. Сказал, что никогда ко мне не вернётся, я его » полностью сломала» и каждую ночь он думает о своей смерти.

(Он защищается от ее обвинений встречными обвинениями)

Зачем он пишет и продолжает следить за мной?

(Судя по его вердикту, что он никогда не вернется, она опять стала тянуть его в отношения. Но ей кажется, что это он преследует ее. Хотя он спросил, когда же она наконец уедет?)

За всю историю наших отношений мы сходились и расходились более 30 раз.

Как мне выползти из этих отношений?

(Автор, отношений нет. Есть другой человек, с которым вам хорошо. Отстаньте от своего бывшего мужа, не напрыгивайте на него в ответ на любой случайный пинг. И не придется выползать)

Источник: Эволюция

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