Путин: Мы заткнем поганый рот тем деятелям «за бугром», кто пытается переиначить историю

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами 18 января заявил, что РФ «заткнет поганый рот» зарубежным деятелям, которые «пытаются переиначить историю» Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и защищая весь мир практически от «коричневой чумы» – от нацизма. Я думаю, что этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира. И мы не позволим этим попыткам представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть, мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было… Еще раз хочу это повторить, пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть: этот поганый рот, который открывают некоторые деятели «за бугром», чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией», – сказал Путин.
Конкретных стран или лидеров Путин не назвал.
19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».
24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что Липский якобы поддержал идею лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.
28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.
Польский историк Лукаш Адамский в комментарии изданию «ГОРДОН» высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.
29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.
Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны. Посол Германии в Варшаве Рольф Никель заявил, что СССР и Германия «брутально разделили Польшу».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами 18 января заявил, что РФ «заткнет поганый рот» зарубежным деятелям, которые «пытаются переиначить историю» Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, […]
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