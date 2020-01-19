Наука: Маленькие дети используют инструменты, полагаясь на основные законы физики

Умение выстраивать причинно-следственные связи лежит в основе любого обучения. Те, кто близко знаком с нашими материалами, наверняка заметили, что везде, где речь идет об экспериментах с обучением животных, при правильном выборе испытуемых ждёт вознаграждение – как правило, лакомство.

Тем интереснее становятся результаты нового исследования, которые доказывают, что дети в возрасте около 7 лет учатся использовать различные инструменты, руководствуясь их физическими свойствами, а не памятью о прежних наградах, которые были так или иначе получены за "правильное решение".

Команда психологов из Университета Кембриджа во главе с профессором Николой Клейтон (Nicola Clayton) задалась целью выяснить, в какой мере ребёнок при намерении использовать тот или иной инструмент руководствуется основными принципами физики, не имея детального представления о них. В поисках ответов на свои вопросы, исследователи предложили детям в возрасте от 4 до 11 лет решить классическую задачу, основанную на знаменитой басне Эзопа "Ворона и кувшин". Её суть проста: чтобы напиться из неполного кувшина, находчивая птица набросала в него камней, от чего уровень воды поднялся к её клюву.

Описанная задача довольно часто встречается в научных работах последних лет, нацеленных на изучение формирования причинно-следственных связей у человека и животных. Но существует общая проблема: информация о функциональности инструментов и истории вознаграждений за правильный выбор часто тесно переплетены, и чрезвычайно сложно поставить эксперимент таким образом, чтобы это было не так.

В надежде обойти известные подводные камни, авторы нового исследования предварительно ознакомили детей со свойствами и способами применения ряда инструментов, которые либо могут помочь для решения задачи (то есть благополучно утонут, подняв уровень воды), либо окажутся абсолютно бесполезными.

В ходе тренировок психологи предлагали в том числе и разнообразные усложнённые версии исходной задачи. Например, участникам эксперимента предстояло с помощью тонущих предметов попытаться повысить уровень воды в контейнере, из которого она постоянно вытекает. В такой ситуации даже правильно подобранные по своим свойствам инструменты не позволяли достичь желаемого результата. В другом случае дети получали награду за использование нефункционального инструмента, например, им был предложен самонаполняющийся контейнер, в котором, независимо от того, тонет предмет или нет, уровень воды повышался до нужной отметки.

В итоге авторы исследования должны были получить группу детей, у которых нет чёткого представления о том, в каком именно случае их ждёт вознаграждение, но при этом обладающих достаточными знаниями для подбора нужных инструментов, необходимых для решения классической версии задачи из басни. Собственно, перед решающим этапом испытаний всем участникам предложили самостоятельно выбрать те предметы, которые они хотели бы использовать для выполнения задания.

В пресс-релизе университета учёные отмечают, что изначально рассчитывали увидеть у детей младшего возраста преобладание мотивации, построенной на памяти о вознаграждениях, а у более старших – уверенное руководство свойствами предметов. На деле всё оказалось несколько по-другому. В реальности, даже самые маленькие участники эксперимента в значительной мере опирались на известные им физические свойства инструментов.

С увеличением возраста, а именно уже к семи годам, значение памяти о вознаграждениях окончательно уходило для детей на второй план. Но в статье с описанием результатов исследования, опубликованной в издании PLOS One, подчеркивается, что даже для участников старше 10 лет информация о физических свойствах предметов не становится абсолютным источником знаний.

"Для нас было настоящим открытием, что дети начинают выдвигать на передний план физическую информацию в ущерб памяти о вознаграждениях уже с семилетнего возраста, даже когда эти два источника знаний находятся в прямом конфликте", — подводит итоги соавтор исследования Эльза Луассель (Elsa Loissel).

Описанное исследование в очередной раз показывает, что детская психология – чрезвычайно тонкая субстанция, в которой ещё существует немало белых пятен. Например, недавно было доказано, что метод кнута и пряника в воспитании детей не эффективен.

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