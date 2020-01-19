Министр культуры Польши — РФ не хочет возвращать сокровища нашего культурного достояния

Министр культуры Польши Пётр Глинский обвинил Россию в удерживании сокровищ польской национальной культуры, захваченных Советским Союзом во время Второй мировой войны или после неё. Их возвращение на польскую территорию является одним из условий для создания предпосылок для добрососедских отношений между странами, объяснил он в своей статье для издания Rzeczpospolita.



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Министр культуры Польши Пётр Глинский в статье для издания Rzeczpospolita процитировал слова российского президента Владимира Путина о том, что после Второй мировой в российских архивах было найдено довольно много документов из Восточной Европы и Германии. По словам министра, вторжение Германии и Советов в Польшу в 1939 году положило начало непрерывному грабежу страны, продолжавшемуся шесть лет.

Он напомнил, что немцы вывозили определённые «сокровища польской национальной культуры» в Рейх или складировали на «оккупированных территориях». Следовательно, когда Красная армия вошла в разграбленные польские земли в 1944 году, на этот раз в качестве члена антигитлеровской коалиции, поляки могли надеяться, что это беспрецедентное в истории разграбление их национального наследия наконец закончится. Однако произошло наоборот.

Глинский с сожалением заявляет, что советские «трофейные бригады» не делали различий между польской и немецкой собственностью, поэтому «польские архивы и культурные ценности были незаконно вывезены в Россию».

В статье он предупредил, что Польша будет и дальше требовать их возвращения. «Россия упорно удерживает сокровища национальной культуры Польши — искусство и архивы, награбленные во время войны или сразу после неё… Их возвращение в Польшу является одним из условий добрососедских отношений», — резюмировал он.

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