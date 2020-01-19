Меган Маркл и принц Гарри лишены королевских титулов и вернут в казну миллионы фунтов стерлингов

В начале недели в Букингемском дворце прошло совещание членов королевской семьи, в ходе которого Елизавета II и принц Гарри договорились о так называемом «переходном периоде», в течение которого Гарри и Меган Маркл будут попеременно жить в Канаде и Великобритании. Тогда Ее Величество дала понять, что одобряет действия внука и его жены. Несколько минут назад стали известны и другие детали соглашения.

Итоги «мегзита» таковы: Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут представлять Eе Величество, а потому будут лишены своих королевских титулов. Однако смогут в дальнейшем поддерживать некоторые проекты, которые были под их патронатом, но уже как частные лица. Семья лишается государственной поддержки, а вместе с финансовой независимостью получает долг в £2,4 миллиона — именно столько было потрачено на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. Всю сумму пока еще герцог и герцогиня Сассекские обязались вернуть в государственную казну. Однако, подчеркивается, Фрогмор по-прежнему останется их британским домом.

После многих месяцев разговоров и совсем недавних дискуссий я рада, что вместе мы нашли конструктивный путь для моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи. Я признаю проблемы, с которыми они столкнулись в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни. Я хочу поблагодарить их за всю их самоотверженную работу в этой стране, в Содружестве и за ее пределами, и особенно горжусь тем, как быстро Меган стала одним из членов нашей семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь, — говорится в заявлении королевы, опубликованном Букингемским дворцом.

Меган и Гарри

Дворец выпустил также заявление и другой стороны — от имени Меган Маркл и принца Гарри. И в нем говорится следующее:

Герцог и герцогиня Сассекские благодарны Ее Величеству и королевской семье за их постоянную поддержку. Они приступают к следующей главе своей жизни. Они понимают, что согласно новым договоренностям им придется отступить от королевских обязанностей, включая официальные военные назначения. Они больше не будут получать государственные средства для выполнения королевских обязанностей. С благословения королевы Сассексы будут продолжать поддерживать свои частные покровительства и связи. Хотя они больше не могут официально представлять королеву, герцоги ясно дали понять, что все, что они делают, будет продолжать поддерживать ценности Ее Величества.

Гарри и Меган не будут использовать свои титулы, поскольку они больше не являются рабочими членами королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские поделились своим желанием возместить расходы суверенного гранта на реконструкцию коттеджа Frogmore Cottage, который останется их семейным домом в Великобритании. Букингемский дворец не комментирует детали мер безопасности. Существуют хорошо налаженные независимые процессы для определения необходимости обеспечения безопасности, финансируемой государством. Эта новая модель вступит в силу весной 2020 года. Королева ясно дала понять, что Фрогмор по-прежнему будет домом Гарри и Меган. Они возместят государственные расходы на него и оплатят его содержание. Они будут платить за него коммерческую арендную плату.

Пока не ясно, какова будет судьба официального сайта герцога и герцогини Сассекских и официальной странички Instagram, в названии которого упоминаются королевские титулы. Этот вопрос предстоит еще решить, как и многие другие вопросы.

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