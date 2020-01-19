Атлантический океан с тремя рекордами пересекли трое братьев из Шотландии

19.01.2020, 0:18, Новости дня

Братья Джейми, Эван и Лахлан Маклин из шотландского города Эдинбург установили новый мировой рекорд по скорости преодоления Атлантического океана тремя людьми на гребной лодке. Об этом 17 января сообщила телекомпания ВВС.

Шотландцы отправились с Канарских островов 12 декабря 2019 года и добрались до острова Антигуа в Карибском море спустя 35 дней, девять часов и девять минут. Всего они проплыли около 5 тыс. километров.

Предыдущее достижение для команды из трех человек составляло 41 день.

Братья Маклин также установили рекорд как самая молодая команда из трех человек (два студента и их 27-летний брат), преодолевшая Атлантику, и как первые три брата, которые это сделали.

Во время заплыва у них сломалась аудиовоспроизводящая техника и гребцам пришлось развлекать себя самим. С собой у них были волынка, губная гармошка и укулеле, четырехструнный музыкальный инструмент.

Рекордсмены намерены вернуться в Шотландию и спланировать «свое новое приключение».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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