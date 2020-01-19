Мнение: Сетевая инфраструктура ИПСО на территории ЛНР

МГБ ЛНР опубликовало список ресурсов в соц.сетях, которые используются украинскими ИПСО для пропаганды на территории Луганской Народной Республики.

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики выявлена и ведется документирование противоправной деятельности Центров информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) воинских частей сил специальных операций вооруженных сил Украины.

Установлено, что подразделения ЦИПсО, выполняя преступные указания высшего политического и военного руководства Украины, ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти, силовых структур, осуществляют подрыв основ конституционного строя ЛНР.

Главной задачей подразделений ЦИПсО является нагнетание в ЛНР общественного недовольства государственным строем, а также управлением Республикой высшими должностными лицами – Главой ЛНР Л. Пасечником, Премьер-министром ЛНР С. Козловым, Министром МВД ЛНР И. Корнет, Генеральным прокурором ЛНР С. Горенко.

В ходе документирования антиправительственной деятельности украинских спецслужб, сотрудниками Министерства госбезопасности ЛНР выявлены основные объекты их дискредитации под условными названиями:

1. «Зевс» – Народная милиция ЛНР, ДНР, а также вооруженные силы Российской Федерации;

2. «Дальнобойщик» – силовые структуры ЛНР и ДНР;

3. «Снег» – общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Республиках.

В качестве основного инструмента распространения ложной и тенденциозной информации ЦИПсО прежде всего использует социальные сети («ВКонтакте», «Facebook», «Живой журнал») посредством подставных аккаунтов. Доказательная база позволяет утверждать, что созданные в социальной сети «ВКонтакте» группы действуют при администрировании со стороны офицеров ЦИПсО.

Сообщества:

Подслушано в Краснодоне https://vk.com/public73072498

Червонопартизанск|Луганская Народная Республика (https://vk.com/peaceful_city)

Краснодон ЛНР| KrasnodonNews (https://vk.com/krasnodonews)

Мой Краснодон (https://vk.com/mojkrasnodon)

Северодонецк 24 (https://vk.com/severodonetsk24)

АРМИЯ ЛНР. Советы добровольцам. (https://vk.com/armylnr)

Мамы Луганска и Донецка (https://vk.com/motherslugansk)

Мой Луганск (https://vk.com/mojlugansk)

Подслушано | Луганск | ЛНР (https://vk.com/podslushano_lnr_lugansk)

Типичные шахтёры Донбасса (https://vk.com/komitet_shaht)

1-й Кировский ОБ ОМБр "ПРИЗРАК" им. А.Мозгового (https://vk.com/prizrak_kirovsk)

СВЕРДЛОВСК — ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ЗНАТЬ https://vk.com/public102420267

Знакомства Луганск | ЛНР | Донецк | ДНР https://vk.com/znakomstva_lugansk_lnr

ЧП ЛНР | Помощь | Новости | Происшествия (https://vk.com/wall-174590681_338)

Подслушано | Красный Луч (https://vk.com/podslushano_krluch

КукуруZный Антрацит (https://vk.com/kykyryza_antracit)

Подслушано Брянка,Стаханов,Алчевск (https://vk.com/spletnibrk)

Подсмотрено Луганск (https://vk.com/podsmotreno_lugansk)

Лутугино|Трезвый взгляд https://vk.com/public93978027

Анонимно в Луганске https://vk.com/vposter_lugansk

Голос МГБ ЛНР https://vk.com/mgbinfo

В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлены аккаунты, используемые украинскими офицерами ЦИПсО:

Николай Вулич (https://vk.com/vulich_n)

Елена Головач (https://vk.com/egolovach85)

Ярослав Перов (https://vk.com/id536545913) – страница заблокирована

Владислав Шарахов (https://vk.com/id536632303)

Владимир Кузнецов (https://vk.com/id525330674) – страница заблокирована

Роман Лещук (https://vk.com/id540130484)

Серж Суворов (https://vk.com/suvorovserz)

Анастасия Валинская (https://vk.com/id573057318)

Алексей Алешка (https://vk.com/id574772273)

Установлено, что аккаунт «Николай Вулич» используют офицеры 16-го ЦИПсО: майор Кузьмук, майор Коломийчук, майор Савенец, капитан Латарцев, лейтенант Прокопенко, лейтенант Легоминов.

К информационной агрессии против республик Донбасса также причастен кадровый офицер управления информационных технологий министерства обороны Украины полковник Раевский, осуществляющий деструктивную деятельность против безопасности ЛНР с использованием аккаунта «Роман Бурко».

Дополнительно МГБ ЛНР выявлены лица – агенты украинских спецслужб, выполняющие задания украинских спецслужб путем публикации в социальных сетях сведений, дискредитирующих органы власти и силовые структуры ЛНР, дестабилизирующие общественно-политическую ситуации в Республике. В частности, Андрей Мищий, Александр Решетников, Елена Степанец (псевдоним – Олена Степова).

Министерством государственной безопасности ЛНР продолжается сбор и документирование фактов военной и информационной агрессии со стороны украинских силовых ведомств. По результатам правовой оценки, в отношении указанных лиц начато уголовное преследование в рамках действующего законодательства.

http://mgblnr.org/media/97166dd7-0bc8-4f43-a178-a6a1b05bc31b цинк

Источник: Colonel Cassad

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