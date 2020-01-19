Ученые считают розмарин полезным для улучшения памяти и здоровья человека

Ученые Northumbria University считают розмарин полезным для улучшения памяти и здоровья человека. Средиземноморская специя, активно используемая в блюдах итальянской кухни, благотворно влияет на функции мозга.
Растение придает блюдам из рыбы и мяса насыщенный вкус, но оказалось, что у него есть и лекарственные способности и, прежде всего, противовоспалительные и антиканцерогенные. Дезинфицирующие и антисептические свойства делают чай из веточек кустарника полезным при простудных заболеваниях и боли в горле, а также для повышения иммунитета. Косметологи советуют использовать розмариновый отвар для укрепления и роста волос. Исследования британских экспертов позволили установить, что ароматное эфирное масло розмарина оказывает несомненное влияние на мозг человека, улучшая когнитивные способности и память даже здорового добровольца. Активные вещества, содержащиеся в нем, повышают внимание, помогают сосредоточиться и способствуют быстрой обучаемости.
Вдыхание запаха вечнозеленого кустарника с тонкими листьями улучшило и состояние людей, страдающих от болезни Альцгеймера, что было подтверждено учеными в ходе экспериментов. Приятный аромат снижает также симптомы стресса у лиц с хроническим тревожным состоянием.
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