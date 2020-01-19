Крещение Господне: Обычаи, традиции и история праздника

Крещение Господне является одним из основных праздников христиан. СМИ рассказали об истории, традициях и главных приметах этого дня.

Считается, что на таинство в каждом водоеме вода становится целебной и остается такой в течение всего года. Она может излечить физические и духовные заболевания. Накануне важной даты верующие придерживаются один вечер строгого поста, а на второй начинают отмечать праздник постными блюдами. На столе должны находится жареная рыба, блины из гречки, вареники с капустой, узвар и кутя. Как сообщают СМИ, в этот праздник принято купаться в проруби, которую делают за неделю до таинства. После церковной службы народ направляется с процессией на реку к кресту, где священнослужитель 3 раза окунает его в прорубь и читает молитву. Далее люди начинают окунаться в воду. Что касается примет, издавна во время направления процессии на реку люди наблюдали: если перед знаменем с Христом пронесутся грачи, значит год станет несчастливым для молодёжи, гуси – для старых людей, а если покажутся воробьи – несчастными станут дети.

Другие поверья связаны непосредственно с самыми купаниями. Согласно им, если на день Крещения стоит холодная и ясная погода – урожая не будет; идет снег – уродят хлеба. Если в праздник ночь звездная, следует ожидать урожая ягод и орехов. В случае полнолуния после таинства весной может быть паводок. Лай собак в этот день говорит о хорошем материальном положении. На Крещение нельзя работать и ругаться.

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