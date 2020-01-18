В Якутии собаки умирают в открытых вольерах приютов при -50 градусах

Зоозащитники сообщают, что животных не кормят, мучают и обрекают на смерть.

О страшной ситуации в Якутии заявили зоозащитники – в российском северном регионе массово гибнут собаки. Причина заключается в том, что животных держат в открытых необорудованных пунктах передержки, при том что температура воздуха опускается до минус 50 и ниже.

Такая ситуация сложилась например в Якутске, в пункте передержки животных по адресу улица Очиченко, 57, сообщает центр защиты прав животных «Вита». В лютый мороз собаки лежат на снегу, чуть прикрытом сеном (в месяц выделяют 30 граммов сена на одно животное). Так же содержат и отловленных бездомных кошек. За год умирают сотни зверей, примерзая к своим будкам.

Пункт в Якутске открылся в 2015 году, и с тех пор там ничего не обрабатывалось, не проводилось дезинфекции, сообщают зоозащитники. Буйным цветом распространяются эпидемии, операции по стерилизации и кастрации проводятся без наркоза, с релаксантом.

Кроме того, периодически животным не дают ни пищи, ни воды. Холодной воды в пункте вообще не предусмотрено – есть лишь технический кипяток, которым заваривают баланду. Как сообщает «Вита» собакам и кошкам помогают четыре девушки из движения «Помоги выжить». Они приносят купленный на свои деньги корм, убирают вольеры. А в новогодние праздники сотрудники приемника заперли его, отказавшись пускать волонтеров. В итоге несколько собак и кошек погибли.

Отметим, что в конце 2018 года в силу вступил закон «Об ответственном обращении с животными», в числе прочего запрещающий жестокие действия в отношении бродячих кошек и собак. Закон предполагал создание приютов для бездомных животных с гуманными условиями содержания.

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