Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов

Слова Михаила Игнатьева были обращены к представителя СМИ и блогерам, которые критикуют власть.
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров следует «мочить», если они критикуют власти.
Политик сделал резонансное заявление во время выступления по случаю Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах. Игнатьев считает, что митинги и другие проявления дестабилизации в регионе происходили после «заказных» публикаций о том, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».
Игнатьев посетовал, что из-за таких ситуаций окажется, что нет времени на благоустройство двор, открытие предприятий. «Будем заниматься только разборками», – сказал он.
«Поэтому нужно четко обозначить — Надо их мочить, как в народе говорят», — приводит слова главы республики портал «Правда ПФО». Затем он раскрыл свою мысль, добавив, что необходимо рассказывать, откуда журналисты приехали в регион, с какими целями, где они живут и как зарабатывают.
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