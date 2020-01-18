Мнение: Дзержинский великий строитель, а не каратель

Идеологии у нас, как известно, нет. Но отчего-то во вполне официальных источниках Железный Феликс Дзержинский прямо зовётся карателем. Тоже, видать, не политический деятель. Революционный террорюга, примитивный уголовник, так получается?

Только один вопрос к нынешним либералам. Вернее даже три вопроса. Один вопрос задаёт легендарный фотоаппарат, второй не менее знаменитая счётная машинка, а третий один из лучших в мире паровозов. Как так случилось, что все они названы в честь кровавого наркома?

Быть может врёт нам нынешняя история? Может не был Феликс Эдмундович карателем? Может был великим строителем, организатором, создателем заводов, фабрик, целых отраслей для молодой Советской республики? Был. И слово «может» здесь лишнее. Вот об этом и надо честно рассказать молодёжи.

Не люблю википедию, врут там часто. Но тут понадобилось уточнить какую-то дату. Залез в статью о Дзержинском и натурально обалдел. Русским по белому энциклопедия сообщает удивительное.

Оказывается, Дзержинский создавал карательную политику СССР. Ну, тут к бабке не ходи, ежели запели про карательный Советский Союз, жди традиционных откровений Радио Свободы или навязшего в зубах Голоса Америки. Они и воспоследовали.

На Дзержинского повесили и массовые расстрелы, и лагеря уничтожения. И вообще, все чекисты замараны в политических репрессиях. Вплоть до нынешних. Я не шучу, именно так сообщает нам википедия. Ну и конечно, Железный Феликс — главный красный террорюга двадцатого века. Не слабо?

А ведь именно эту статеечку первым делом прочитает в интернете любой школьник, пожелавший узнать кто таков был товарищ Дзержинский. Прочтёт и ужаснётся. И ничуть не почешётся лезть куда-то дальше. Взвешено, отмерено и ярлычок болтается — каратель. Ни убавить, ни прибавить. А ведь лживый ярлычок-то. Лживый.

А как же там наши фотоаппараты с паровозами? Вот они нам и объяснят кем на самом деле был Феликс Дзержинский. Сколько он отдал родной стране. И на что спалил яростно ради советского народа свою не столь долгую жизнь. Право же, хватит на добрую сотню жизней.

Да, Дзержинский создал ЧК, самую лучшую в мире на тот момент спецслужбу. И главной задачей чекистов было вовсе не диссидентов ловить. А запустить фабрики и заводы, дать трактора деревне. Обеспечить хлеб городам. Отловить поджигателей, вредителей, откровенных бандитов и воров, накинувшихся на ставшую вдруг ничейной собственность.

А ловить было кого. Кроме откровенных банд времён Гражданской были и вполне себе регулярные террористы. Которых щедро снабжали денежками и динамитом бывшие хозяева заводов, газет и пароходов. Из Парижей и Амстердамов.

И горели склады с продовольствием в голодающем Петрограде. Летели под откос составы с зерном и топливом. Разносило в труху станки и плотины. А бывшие хозяева довольно потирали пухлые ручонки — вот-вот рухнет молодая советская власть. Снова можно будет забраться на хребет простому крестьянину, рабочему. Потекут щедрой рекой буржуйские денежки!

Если кто не верит, в первом названии чекистов железом гремит — всероссийская чрезвычайка по борьбе с саботажем. Не политическая полиция. Не охранка. Не казачьи штыки на страже режима, протыкавшие в девятьсот пятом мирных демонстрантов. Борцы с саботажем. Антитеррор, по нашему.

Ну да, ладно с ЧК. Были у Феликса задачки и поважнее. Никто уже не помнит, а именно он стал первым наркомом железных дорог. Которые в ходе Мировой войны и Гражданской стали колом.

Сам Дзержинский пишет — масштабы воровства на дорогах колоссальные. Разгул ворья снизу доверху. От кражи товаров, до откатов и безумных цен при любых закупках для дороги. Не скажем «как и сейчас», но масштаб бедствия представить сложно. Сегодня хотя бы поезда ходят регулярно, а тогда нет.

Наладил. А еще Дзержинский первый советский пограничник. Именно он создавал почти на пустом месте могучую охрану советских границ. Это его бойцы отбивали атаки басмачей, они ловили диверсантов, отстреливались от опиумных караванов. Советский пограничник — воспитанник Дзержинского.

Именно Дзержинский первым занялся беспризорниками. Военная разруха выбросила на улицы пять миллионов сирот. Детей, быстро становящихся закоренелыми уголовниками, пытающимися выжить. Пять миллионов детей!

Блестящая система коммун не только спасла их от голода. Превратила в настоящих советских людей. Это сегодня никому нет дела до замерзающего на улице бомжа. «Карателю» Дзержинскому дело было.

Именно коммуна имени Дзержинского будет выпускать легендарный ФЭД. Фотоаппарат, названный в честь Дзержинского. Это сложнейшая техника, не рядовая работа. А качество было высочайшим. Вот кстати и первый ответ.

Чтобы понять что именно создал Феликс, достаточно одного факта. Восемь академиков СССР — бывшие воспитанники таких же коммун для малолетних преступников. Коммун, созданных «карателем» Дзержинским.

А еще Дзержинский — первый председатель совета народного хозяйства ВСНХ. Где отвечал за создание новой советской промышленности. За всё то же строительство железных дорог. Он же создаёт Металл ЧК, будущее министерство металлургии.

Очень просто. Царская Россия просто не оставила литейных мощностей. Делать станки, рельсы, трактора просто не из чего. Потому и министерство снова чрезвычайное. Опять ЧК. Только занималось оно строительством сталелитейных заводов. Репрессиями, говорите, увлекался?

Масштабное строительство сложнейшей по тем временам техники — паровозов опять Феликс. В Луганске строится передовой завод. И по рельсам побежали паровозы серии «Феликс Дзержинский». Именно эти машинки вытянули тяжелейшие перевозки Великой Отечественной.

Именно Дзержинский стоял у истоков массового спорта. Первое общество, охватившее всю страну — Динамо. До этого спорт был уделом силачей и акробатов в цирке. Будущие мешки советских медалей на Олимпиадах — тоже заслуга Дзержинского.

Передовые технологии тех дней — и снова Дзержинский. Именно он ставит задачу плотно заняться счётной техникой. И вуаля, наши учёные создают самый массовый в мире арифмометр «Феликс». Именно на «Феликсах» будут считать ряды деления для советской атомной бомбы и первых космических ракет.

Как тут не вспомнить пионерскую речёвку: Будь, как Дзержинский, честным и смелым.

Верность Отчизне доказывай делом!

Каратель говорите? Политических преследовал? Убогий чекист? Самим-то либералам не смешно? Может мне возразит фотоаппарат Ягода? Или паровоз Ежов? Уж не запамятовал ли я компьютер по имени Троцкий? Нет?

Не припомню таких. ФЭД помню, Феликс помню, паровозы ФД тоже помню. Не оттого ли, что Дзержинский был подлинным государственным деятелем? Не оттого ли, что строил родную страну? Не оттого ли, что сгорел весь, без остатка на этой работе?

И оставил-то после себя протёртую шинель с косым воротом, да пару сапог. Как еще один великий строитель нашей Родины, называть которого ныне не модно. Так что не читайте википедию, друзья, дрянная это энциклопедия. А Железному Феликсу — почёт и наша память. Не за красный террор, за страну, которую он и его товарищи нам построили.

sam88

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