ВШЭ запретит студентам и сотрудникам делать политические заявления от имени коллектива вуза

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Высшая школа экономики (ВШЭ) намерена принять поправки во внутренние регламенты вуза, которые исключают политические заявления студентов и сотрудников от имени коллектива ВШЭ.

«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)», — говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

Поправки, как сообщается, будут рассмотрены на ближайшем заседании ученого совета ВШЭ.

В случае участия в политической или «иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе», студент или сотрудник по новым правилам будет обязан «принять меры по исключению аффилиации с университетом».

«В публичных выступлениях или публикациях в качестве работника Вышки сотрудники не должны выходить за рамки экспертной или аналитической позиции», — подчеркивают в вузе.

Кроме того, планируется изменить статус регистрации студенческих проектов. В результате статус студенческих организаций теперь не будет присваиваться студенческим медиа.

Ранее студенческий журнал DOXA сообщил, что в студенческий совет ВШЭ поступила новая редакция «Правил внутреннего распорядка обучающихся» от Правового управления университета. В документе, по данным издания, вводится целый ограничений. В частности, студентам будет запрещено проводить «публичные выступления от неопределенного круга обучающихся и/сотрудников» ВШЭ.

В DOXA отмечают, что под запрет могут попасть коллективные письма от студентов или сотрудников «Вышки», а руководство «Вышки» сможет потребовать не связывать такое письмо с университетом.

Кроме того, сообщается о возможном запрете на деятельность студенческих медиа в вузе, для которых распространение публикаций — основное направление работы, а также на правозащитную деятельность студорганизаций.

В начале декабря прошлого года ВШЭ лишила журнал DOXA статуса студенческой организации вуза. Как сообщалось, одной из причин стала критическая публикация о ректоре РГСУ, в самом журнале решение связывают также с освещением массовых протестных акций летом 2019 года, с кампанией по поддержке задержанного на одной из акций студента ВШЭ Егора Жукова, а также уже год находящегося под стражей обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Издание неоднократно публиковало открытые письма студентов и сотрудников ВШЭ, один из проектов журнала был направлен на сбор средств на оплату административных штрафов студентов, задержанных на массовых акциях. В ВШЭ заявляли, что DOXA «переросла статус студенческой организации» и не должна «прятаться за спиной университета», а зарегистрироваться как СМИ.

DOXA позиционирует себя как «независимый студенческий журнал о реалиях современного университета». Редакция издания выпускает статьи на сайт. Кроме того, у издания есть телеграм-канал с порядка 8 тысяч подписчиков.

Глава СПЧ не увидел ограничения свободы слова в новых требованиях ВШЭ

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты назвали самые продаваемые новые автомобили за весь 2019 год. Неоспоримым лидером стала Kia Rio. Именно эта «легковушка», несмотря на общее снижение количества проданных экземпляров, смогла занять первое место. Дилеры отчитались о продаже 4 тыс. машин. На втором месте плотно преследует лидера рейтинга Hyundai Creta с результатом 3,9 тыс. проданных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Volkswagen […]