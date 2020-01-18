Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией

Директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам компании «Мотор Сич» Владимир Семенов призвал Киев отменить санкции против ряда российских предприятий для возобновления строительства самолетов на Украине.
«Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО – исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность «Антонову» работать. Всего лишь 23 предприятия. Это даст толчок. Не захотите – остановим», – цитирует РИА «Новости» Семенова.
Киевское издание «День» отмечает, что отказ авиазавода «Антонов» от сотрудничества с российскими предприятиями ставит под вопрос производство самолетов на Украине и исполнение заключенных ранее контрактов. Самолеты, сконструированные «Антоновым», в значительной степени зависели от российских комплектующих, а Ан-148 целиком производили в Воронеже. После госпереворота на Украине и введения Киевом против Москвы санкций предприятие отказалось от сотрудничества с Россией. Компания пыталось договориться с западными поставщиками, но переговоры ни к чему не привели.
Украине удалось собрать два самолета без российских комплектующих: Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. С первым удалось выиграть тендер в Перу, а второй заинтересовал Саудовскую Аравию. Руководство «Антонова» заверяет, что в Перу согласны ждать, пока Украина соберет еще самолеты без российских комплектующих. При этом срок выполнения контракта – 2021 год.
Проект Ан-132D так и не воплотили в жизнь из-за смены власти в Саудовской Аравии. Демонстрационный экземпляр нельзя даже продать.
На «Антонове» отмечают, что для замещения российских компонентов требуется свыше 200 млн долларов, которые Киев так и не выделил.
«Ни копейки на это не получили. Откуда появятся эти самолеты? Я не могу делать самолеты просто так», – сообщил глава «Антонова» Александр Донец.
На предприятии пожаловались, что из-за отсутствия финансирования теряют время, так как не могут проводить испытания имеющихся машин.
В «Укроборонпроме» недофинансирование объяснили отсутствием бизнес-плана у предприятия.
Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения.
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