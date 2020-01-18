Женщине, которая в прямом эфире препятствовала работе журналистов «112 Украина», сообщили о подозрении – прокуратура

Женщине, которая в прямом эфире препятствовала работе журналистов канала «112 Украина», объявили о подозрении. Об этом 17 января сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Речь идет о родственнице директора госпредприятия «Гутянское лесническое хозяйство».

В прокуратуре отметили, что журналисты в августе 2019 года снимали сюжет о незаконной вырубке леса.

«Женщина с группой других лиц подбежала к журналистам, начала закрывать объективы видеокамер, толкать работников СМИ. Кроме того, она своим телом заблокировала выезд машины, принадлежащей журналистам, пока ее подельники прокалывали колеса машины, требуя удалить отснятый материал», – сообщили в пресс-службе.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов по предварительному сговору группой лиц). Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф 3400 – 8500 тыс. грн или ограничение свободы на срок от до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

В прокуратуре напомнили, что по этому делу еще четверым мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 171, трое из них находятся под домашним арестом.

28 августа канал «112 Украина» сообщил, что на их съемочную группу, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса в Харьковской области, напали работники одного из лесхозов. «Наших журналистов сначала заперли в автомобиле, в котором спустили колеса, а после избили журналиста в прямом эфире. Кроме того, требовали удалить видео с отснятыми материалами», – заявили в телекомпании.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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