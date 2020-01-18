Мнение: «Большой брат» пробрался в спальню…

На снимке активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко, первый в России фигурант уголовного дела по ст. 284.1 УК, предусматривающей наказание за участие в работе организации, признанной «нежелательной».
Анастасии вменяют два эпизода преступления: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.
Выясняется, что в сентябре 2016 года райсуд дал санкцию на установку в квартире Анастасии камер видеонаблюдения.
И сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону установили эти камеры. В том числе и в спальне…
Кроме того, «…за Анастасией осуществлялось наружное наблюдение. За полгода эшники установили, что Шевченко «угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю» своим участием: 1) в правозащитной конференции и 2) в согласованном исполнительной властью городском митинге», — рассказал адвокат Сергей Бадамшин.
Это какая-то оруэлловщина, воплощение в жизнь романа «1984»… «Большой брат наблюдает за тобой» — уже реальность?
Фотография Анастасии Шевченко отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент компании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне в Facebook призвал украинцев 19 января провести совместную акцию в знак почтения памяти погибших в авиакатастрофе в Иране. Он напомнил, что 19 января в Украину доставят тела граждан страны – девяти членов экипажа самолета и двух пассажиров. «Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП / 4 декабря
- Совфед просит срочно приостановить оборот никотиносодержащих изделий / 23 декабря
- Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину / 4 декабря
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Гоар Вартанян / 27 ноября
- Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП с автобусом в Забайкалье / 7 декабря
- Суд в Бельгии приостановил европейские ордера на арест Пучдемона и Комина / 2 января
- Зеленский о законе об особом статусе: Будем говорить только после Парижа и только если будут шаги навстречу / 6 декабря
- «Арсенал» уволил Уная Эмери после поражения в Лиге Европы / 29 ноября