Мнение: «Большой брат» пробрался в спальню…

На снимке активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко, первый в России фигурант уголовного дела по ст. 284.1 УК, предусматривающей наказание за участие в работе организации, признанной «нежелательной».

Анастасии вменяют два эпизода преступления: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Выясняется, что в сентябре 2016 года райсуд дал санкцию на установку в квартире Анастасии камер видеонаблюдения.

И сотрудники Центра «Э» в Ростове-на-Дону установили эти камеры. В том числе и в спальне…

Кроме того, «…за Анастасией осуществлялось наружное наблюдение. За полгода эшники установили, что Шевченко «угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю» своим участием: 1) в правозащитной конференции и 2) в согласованном исполнительной властью городском митинге», — рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Это какая-то оруэлловщина, воплощение в жизнь романа «1984»… «Большой брат наблюдает за тобой» — уже реальность?

Фотография Анастасии Шевченко отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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