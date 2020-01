Мнение: Мальчики и девочки русского Ютуба

Вот очень мне нравится, как развивается русский Ютуб! Я бы сказал, сегодня в России разве что Ютуб является ярким свидетельством торжества идей либерализма, причем в самом чистом виде. Вот площадка, вот минимальное (почти) регулирование, вот возможность заработать — дальше всё, действуйте кто во что горазд. Стартовые условия, конечно, не у всех одинаковые — у кого-то денег больше, у кого-то меньше, кто-то учился операторской/актерской работе, кто-то нет — но дело все ж не в этом, поскольку главное, что решает — это наличие идей и драйва.

И Ютуб расцветает, появляются самые разные формы, люди реально ТВОРЯТ! Из ничего на моих глазах возникает ЧТО-ТО. Возможно, так же могло бы быть и в целом с русским капитализмом — но не судьба. Почему? Потому что в оффлайне появляется персонаж под названием «русское государство»… и дальше по Шекспиру: «Начинанья, взневшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия». Или в подлиннике еще лучше:

And enterprises of great pitch and moment

With this regard their currents turn awry

And lose the name of action.

Enterprises можно перевести и как «предприятия» — и тогда становится совсем уж пугающе похоже на печальный русский оффлайн.

Поневоле задумаешься, что без элиминации русского государства здесь ничего не будет, а также что свободу Ютуба обеспечивают белые Абрамсы Гугла — и вот как бы совместить… Паникерские ассоциации, неправильные — это безусловно, ибо «никто не дает нам избавленья». Но они неотвязные.

А из молодого неуклюжего руского Ютуба — например, вот эта прелесть:

Очень забавный молодежный киноканал, кстати, довольно раскрученный. Его делают совсем пацаны (с одной девчонкой) — не критики, не мажоры, часто несут пургу, часто сваливаются в самодеятельность — но все искренне, с душой. И смотреть интересно. И вот это обсуждение «лучших фильмов года» — по-моему, прекрасно.

Пока слушал, со стыдом подумал, что я бы собственную десятку, как эти ребята, составить бы не смог — просто потому, что у меня не наберется десяти фильмов 2019 года, которые бы я посмотрел. Поэтому составлю хотя бы пятерку.

1. Текст

2. …

3. …

4. Клаус (мультик)

5. Достать ножи

Видел еще «Однажды в Голливуде», «Джокера», «Джон Уик-3» — но их бы я в десятку не включал, на любителя.

Источник: Размышления вольного социолога

