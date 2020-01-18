Медведева вывели из зоны абсолютной публичности – Венедиктов

Дмитрия Медведева перевели с должности главы российского правительства на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ для того, чтобы убрать из публичной сферы. Такое мнение выразил 18 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее главный редактор Алексей Венедиктов.

«Безусловно, это вывод Медведева из зоны абсолютной публичности и там, где успехи сомнительны, скажем мягко, в зону абсолютной непубличности и там, где успехи можно объявлять – победа в Сирии, победа над терроризмом, рост ВПК, гиперзвуковые ракеты. То есть там, где, во-первых, нет общественного контроля, и ты не проверишь. С другой стороны, там, где действительно критики меньше; там, где действительно ресурсы куда уходят. Поэтому я считаю, что это похоже на это», – сказал он.

Венедиктов подчеркнул, что решения президента РФ Владимира Путина, который принял отставку правительства, «никогда не являются линейными, сделанными для одной вещи и с одной целью, и по одной причине, они всегда гораздо более сложные, в том числе и кадровые».

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны.

В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром Путин назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Дмитрия Медведева перевели с должности главы российского правительства на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ для того, чтобы убрать из публичной сферы. Такое мнение выразил 18 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее главный редактор Алексей Венедиктов. «Безусловно, это вывод Медведева из зоны абсолютной публичности и там, где успехи сомнительны, скажем мягко, в зону абсолютной […]