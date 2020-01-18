Мнение: Письмо: «Постоянно говорил, что это космос»

В этом коротком письме хорошо видно, как и почему Штурманы попадают в дисбаланс и выращивают этот дисбаланс.

Обобщите, как именно это происходит, прямо по этапам.

anna87

Уважаемая Эволюция, добрый день!

Пишу Вам в надежде на разбор.

Мне 25 лет, замужем полтора года.

Когда принимала решение выйти замуж, решила, что это должно быть интересно, я его обязательно полюблю. Но этого так и не получилось, в связи с чем я периодически думаю развестись.

(Речь о дефолте скорее всего. Автор сама вытянула предложение замужества, судя по штурманской интерпретации. Парень согласился, ожидая, что она будет вкладываться в брак как в своей демо-версии. Но автору тяжело вкладываться и она активно растит ЗВ, понимая, что браку скоро придет конец)

У меня есть партнёр по работе, работаем вместе больше 3 лет. Понимаем друг друга мгновенно, буквально с полуслова. Он гораздо старше меня.

(Здесь уже плохое «мы». Опишете?)

Но недавно я заметила, что меня стало тянуть к нему, мы стали часто затрагивать личные темы, говорить об отношениях, развитии, счастье.

(Она давно старается сокращать дистанцию)

Затем на совместном мероприятии произошло странное: меня так тянуло к нему, я буквально кожей чувствовала, где он находится. Он подсел ко мне, опять начались разговоры, потом мы танцевали вместе. Потом он вызвал одно такси, мы поехали домой, но в такси начали целоваться и оказались в гостинице. У меня аж дрожали руки, он постоянно говорил, что это космос. Все казалось нереальным. Он сказал, что будет рядом, пока он мне нужен. В ту ночь я впервые изменила мужу, а он жене.

(Здесь понятно, кто инициатор близости? По каким признакам? А его слова про космос и обещание быть рядом — это что?)

Затем мы не виделись 5 дней, но он постоянно писал. Разговаривали и по работе и на личные темы.

Я очень боялась встречи после этого, но на ней мы действительно обсуждали работу, он не заводил эту тему, я тоже. Но а самом конце он спросил: «Что делать с этим будем?». Рассказал, что ощущает физическую боль, когда мы расстаёмся, что просто сносит крышу. Но тайно встречаться не может, потому что понимает, что тогда его семья будет разрушена, а он очень любит дочь и ребенок должен расти в семье. Я восприняла это на удивление спокойно, сказала, что все понимаю.

(Он чувствовал давление щипцами, и внутренними тоже, все-таки переспал с женщиной и обещал ей быть рядом, поэтому вынужден был объясниться. И его ответ: извини, но нет. По этому ответу и ее пониманию очевидно с чьей стороны запрос и какого размера щипцы? Понятно, что когда человек оттягивает встречу, потом оправдывается и извиняется, подробно объясняя, почему никак не может, — это ответ на огромный запрос с другой стороны, на давление домкратом? Но Штурманы всегда считают себя легкими бабочками)

Чтобы отвлечься, начала ходить в зал, по работе получился взлет, занялась здоровьем, появилось огромное количество сил.

(От чего тут у нее подъем? Кто понимает?)

Прошло пару недель, больше эту тему никто не затрагивал, разговаривали как и раньше, о работе и о личном. Начали новый проект совместный.

После какой-то из рабочих встреч он позвал меня пообедать. Болтали ни о чем, на совершенно разные темы.

Затем опять совместное мероприятие. Я выпила и позвала его попить кофе после. Он отказался, я сказала, что действительно зову только на кофе. Домой он уехал с другом, а мне написал, что не смог бы ограничиться только кофе, что крышу сносит, есть сильный внутренний конфликт, но это правильное решение. И предложил встретиться утром. Я согласилась.

(Он видит, что она не отказалась от планов затащить его в отношения. И теперь избегает тет-а-тет вообще. Но она в короне равенства обещает, что приставать не будет. Как устроена здесь эта корона, видите?)

Я понимаю, что ничего не будет. Понимаю, что там многолетний брак, ребенок и не хочу туда лезть.

(А могла бы залезть и оставить ребенка без отца. Ей все под силу)

Я хочу сохранить прежние отношения, которые для меня очень дороги. Но накрывает, когда мы общаемся, начинает хотеться ещё и ещё.

(Хотение пока будет расти, потому что реальность уже сильно искажена. Все свои ощущения она проецирует на него и ей кажется, что он рвется к ней с такой же силой, но долг мешает ему)

Большое спасибо, если прочитали!

Источник: Эволюция

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Последнее: В этом коротком письме хорошо видно, как и почему Штурманы попадают в дисбаланс и выращивают этот дисбаланс. Обобщите, как именно это происходит, прямо по этапам. anna87 Уважаемая Эволюция, добрый день! Пишу Вам в надежде на разбор. Мне 25 лет, замужем полтора года. Когда принимала решение выйти замуж, решила, что это должно быть интересно, я его […]