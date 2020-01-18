Действия Путина не оставили выбора российской оппозиции

На этот раз российский президент Владимир Путин сумел удивить всех.

Вместо того, чтобы открыто заявить о планах продления своего правления, как это случилось в 2011 году, Путин предложил внести изменения в конституцию, чтобы расширить полномочия парламента. Вместо того, чтобы объявить об этом, как о свершившемся факте, он предположил, что окончательное решение должен принять народ путем голосования. А затем Путин произвел быструю и неожиданную перестановку правительства, поставив во главе правительства малоизвестного чиновника без каких-либо политических амбиций.

Заявления и действия Путина многие расценивают как стратегию для удержания власти после того, как в 2024 году истекут его нынешние президентские полномочия. Предложенные конституционные реформы, которые могут позволить Путину остаться у власти как в качестве премьер-министра, так и в качестве главы Госсовета, пока что не вызвали видимого возмущения в обществе.

Точно так же никого не возмутила отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, которого Путин оперативно заменил на мало кому известного Михаила Мишустина, главу Налоговой службы.

Михаил Мишустин

К протестам призвали немногие: один сторонник оппозиции обратился к людям с просьбой поддержать его одиночный пикет у администрации президента в субботу, а еще одна оппозиционная группа призвала выйти на акцию протеста в связи с «конституционным переворотом» в воскресенье.

Такая картина сильно отличается от того, что случилось в 2011 – 2012 годах, когда попытки организовать возвращение Путина на пост президента разрушили надежды россиян на либерализацию и вызвали массовые протесты в Москве.

В минувшую среду Путин заявил о планах по изменению конституции в качестве способа для «улучшения демократии». Предложив, чтобы законодатели могли назначать премьер-министров и членов кабинета, Путин ограничил власть президента, который в данный момент решает эти вопросы. Еще Путин заявил, что в конституции можно прописать более важную роль Госсовета – малоизвестного консультативного органа, в который сейчас входят региональные губернаторы и федеральные чиновники. Возможно, президент планирует возглавить Госсовет после 2024 года.

Кроме того, Путин призвал узаконить верховенство российских законов над международными актами. Таким образом, решения Европейского суда по правам человека, не будут обязательными к исполнению в Москве.

Все это, по словам президента, «усилит роль гражданского общества, политических партий и регионов в принятии ключевых решений о развитии нашего государства».

Правительственные чиновники и комментаторы в государственных СМИ тут же назвали нового премьера «эффективным менеджером» с опытом в финансовой сфере, который сможет вывести из стагнации российскую экономику.

Многие россияне рассматривают эти шаги, скорее, как позитивные перемены, а не как мудреный политический заговор. Согласно опросу, опубликованному в пятницу ВЦИОМ, 45% респондентов считают, что Путин решил сменить правительство, руководствуясь искренним желанием поменять существующую политическую структуру.

Однако лидеры оппозиции, например, Алексей Навальный, говорят, что эти изменения – совсем не то, что нужно жителям России на самом деле. Путин хочет «остаться у власти пожизненно» и руководить Россией, как своей собственностью, поделив ее между собой и своими покровителями, написал Навальный в твиттере.

Алексей Навальный

С Навальным согласна и его союзница, оппозиционный политик Любовь Соболь.

«Люди требуют покончить с коррупцией, люди требуют улучшить условия их жизни. Они требуют реформы здравоохранения, они обеспокоены пенсионной реформой. Все эти требования – они не выполнены», — сказала Соболь в интервью Associated Press.

Оппозиционер Владимир Милов согласен со словами Соболь. Россияне готовы смириться с ухудшением жизни, если увидят потенциал для роста в будущем – однако речь Путина показывает, что президент в этом не заинтересован, говорит Милов.

«Это сейчас основной конфликт между Путиным и обществом. Общество не может дождаться возобновления экономического роста, но Путину все равно, он занят другими вещами. Когда-нибудь это будет иметь неприятные последствия», — говорит Милов.

Владимир Милов и его сторонники

Тем не менее, конституционные реформы навряд ли вызовут новую волну протестов.

«Все последние протесты случались, когда накапливавшееся недовольство выливалось по какой-либо причине. Изменение конституции навряд ли станет таким поводом», считает Милов.

Социолог Денис Волков из Левада-Центра считает, что перемены носят настолько расплывчатый характер, что это навряд ли выльется в общественное недовольство.

«Что произошло – неясно. Это связано с институтом президентства? С другим правительственным органом? Неясно, по какому поводу люди сейчас должны выражать недовольство. Трудно протестовать против чего-то непонятного», — говорит Волков.

Кроме того, напоминает Волков, в 2011 – 2012 годах рейтинг Путина был гораздо ниже – свыше половины населения хотели его ухода. Однако сейчас ситуация поменялась.

Под вопросом остается и то, сможет ли оппозиция убедить людей протестовать. В прошлом году Кремль усилил давление на активистов и политиков с помощью крупных штрафов, арестов и громких судебных процессов.

К примеру, по словам Соболь, сейчас она должна выплатить государству в виде штрафов больше 400 тысяч долларов. Несомненно, политика штрафов и репрессий в отношении видных оппозиционеров будет продолжена и в этом году.

Любовь Соболь

Впрочем, Соболь обещает, что оппозиция продолжит борьбу – с помощью протестов, оспаривая решения властей в судах и разоблачая коррумпированных политиков.

В четверг Навальный сообщил, что жена нового премьера Мишустина заработала за последние девять лет около 12 млн долларов – об этом свидетельствуют ее налоговые декларации. При этом Мишустина никогда не владела никаким бизнесом. Навальный потребовал ответов от нового главы правительства, который ранее возглавлял федеральное налоговое ведомство, и предположил, что речь в очередной раз идет о коррупции.

Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы, а ныне оппозиционный политик, полагает, что возможно проведение досрочных парламентских выборов, так как, по его словам, Кремль хочет провести выборы в этом году, а не в следующем.

«Они торопятся и хотят [утвердить предлагаемые изменения конституции] с нынешним составом парламента, который ими полностью контролируется. Безусловно, это меняет нашу стратегию», — говорит Гудков.

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Последнее: На этот раз российский президент Владимир Путин сумел удивить всех. Вместо того, чтобы открыто заявить о планах продления своего правления, как это случилось в 2011 году, Путин предложил внести изменения в конституцию, чтобы расширить полномочия парламента. Вместо того, чтобы объявить об этом, как о свершившемся факте, он предположил, что окончательное решение должен принять народ путем […]