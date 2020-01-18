Ученые: Форма пупка может рассказать о здоровье человека

Исследователи выяснили, что форма пупка может указать на различные потенциальные проблемы со здоровьем. Например, при выпирающем пупке у людей повышенная склонность к простудным недугам, поэтому для них важно контролировать своё здоровье осенью и зимой.

Впалый пупок может означать, что у человека нередко происходят сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта, также они склонны к депрессии и нестабильному кровяному давлению. Что касается миндалевидного пупка, то он чаще всего встречается у людей, обладающих хрупкими костями. Помимо этого, они жалуются на мигрени и мышечную боль.

Лица, склонные к головным болям, имеют пупок, схожий с буквой «I». В заключении исследователи выделили пупок в форме буквы «U», указывающий на проблемы с почками, кожей или зубами.

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Последнее: Исследователи выяснили, что форма пупка может указать на различные потенциальные проблемы со здоровьем. Например, при выпирающем пупке у людей повышенная склонность к простудным недугам, поэтому для них важно контролировать своё здоровье осенью и зимой. Впалый пупок может означать, что у человека нередко происходят сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта, также они склонны к депрессии и нестабильному […]