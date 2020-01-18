Племянницу вдовы Николая Караченцова ввели в искусственную кому

Семья вдовы актера Николая Караченцова Людмилы Поргиной переживает не лучшие времена. У племянницы супруги звезды диагностировали вирусный менингит, женщину пришлось ввести в искусственную кому.
Людмила Поргина рассказала, что несколько дней назад ей позвонила сестра Ирина и пояснил о беде. Ее дочь Надежда 36 лет оказалась в реанимации, врачи вынесли диагноз: вирусный менингит. Сначала у женщины просто поднялась температура, но когда отметка дошла до 39,5 градуса, а сбить ее не получалось, родные позвонили в скорую. Вирусный менингит опасен тем, что быстро развивается, а действовать врачи решили радикально.
У племянницы Людмилы Поргиной есть ребенок, которому 8 месяцев. Младенца забрали и сделали ему прививку, а молодую женщину решили ввести в искусственную кому. В таком состоянии родственница актрисы пробудет от 5 до 7 недель. При этом неизвестно, сколько всего времени жительница проведет в реанимации.
«Высокая температура и головная боль, глаза не могут смотреть на свет, болят все суставы, идет гнойный воспалительный процесс. Поэтому ее ввели в это состояние, чтобы она физически не страдала», — поделилась 71-летняя вдова Николая Караченцова.
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