Дочь Николая Сличенко: «Папина популярность мне мешала»

В программе «Привет, Андрей», посвященной 85-летнему юбилею актера Николая Сличенко его дочь пояснила о семейной жизни знаменитости. Как отметила 57-летняя Тамилла Сличенко, все победы в ее жизни связаны с родителем.
Тамилла Сличенко отметила, популярность отца была для нее всегда неким подспорьем, однако в молодости девушка решила отправиться в США, чтобы получить высшее образование и найти себя. По истечении нескольких лет наследница артиста поняла, что теряет что-то особенное, а потому вернулась к семье в Россию. Популярность отца, по словам его дочери, всегда ей мешала, ведь нужно было доказывать, что она и сама что-то умеет, а известная фамилия здесь не при чем.
Внук Николая Сличенко, названный в его честь, также хочет добиваться собственных успехов. Молодой человек успел поучаствовать в третьей «Фабрике звезд», закончить ГИТИС, а теперь занимается философией и поиском себя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исследователи выяснили, что форма пупка может указать на различные потенциальные проблемы со здоровьем. Например, при выпирающем пупке у людей повышенная склонность к простудным недугам, поэтому для них важно контролировать своё здоровье осенью и зимой. Впалый пупок может означать, что у человека нередко происходят сбои в функционировании желудочно-кишечного тракта, также они склонны к депрессии и нестабильному […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Шойгугл: в России ярко высмеяли новые законы Путина о суверенном интернете / 24 ноября
- Пусть Путин говорит от имени «ЛДНР»: Нардеп ответила Лаврову о прямых переговорах с боевиками / 29 ноября
- Иосиф Пригожин прокомментировал отсутствие песен Валерии на «Русском радио» / 28 ноября
- Российским водителям ограничат время нахождения за рулем / 24 декабря
- Эксперты назвали пять продуктов, умножающих полезные качества после приготовления / 1 декабря
- Оставленная мать оказалась беспощадна к Корчевникову / 29 ноября
- Мало кто из тех, кого готовят на обмен, раскаялся. И по тому, что я видела, общаясь с ними, многие жаждут мести / 28 декабря
- Есть пострадавшие: в Петербурге столкнулись автобус и легковушка / 17 января