Дочь Николая Сличенко: «Папина популярность мне мешала»

В программе «Привет, Андрей», посвященной 85-летнему юбилею актера Николая Сличенко его дочь пояснила о семейной жизни знаменитости. Как отметила 57-летняя Тамилла Сличенко, все победы в ее жизни связаны с родителем.

Тамилла Сличенко отметила, популярность отца была для нее всегда неким подспорьем, однако в молодости девушка решила отправиться в США, чтобы получить высшее образование и найти себя. По истечении нескольких лет наследница артиста поняла, что теряет что-то особенное, а потому вернулась к семье в Россию. Популярность отца, по словам его дочери, всегда ей мешала, ведь нужно было доказывать, что она и сама что-то умеет, а известная фамилия здесь не при чем.

Внук Николая Сличенко, названный в его честь, также хочет добиваться собственных успехов. Молодой человек успел поучаствовать в третьей «Фабрике звезд», закончить ГИТИС, а теперь занимается философией и поиском себя.

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