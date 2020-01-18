В Киевском метро задержан мужчина, который ударил правоохранителя – полиция

В Киевском метро правоохранители задержали мужчину, который ударил полицейского. Об этом 18 января сообщила пресс-служба столичной полиции.
«Старший сержант полиции в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта. Мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил полицейского в лицо. Правоохранитель, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события», – рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.
44-летнему задержаному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Киевском метро правоохранители задержали мужчину, который ударил полицейского. Об этом 18 января сообщила пресс-служба столичной полиции. «Старший сержант полиции в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта. Мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной […]
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