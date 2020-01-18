Экономические директивы Путина: план или утопия?

Правительство России сосредоточится на исполнении пожеланий президента Владимира Путина, изложенных в его последнем послании Федеральному собранию. Об этом накануне заявил новый премьер Михаил Мишустин на встрече со своим предшественником Дмитрием Медведевым, передают СМИ.

Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, в частности, сказал, что Россия нуждается в запуске нового инвестиционного цикла, а прирост вложений, начиная с 2020 года, должен составлять не менее 5% в год. Также, по словам президента, долю инвестиций в ВВП страны требуется довести с 21% до 25% в 2024 году. При этом Путин обусловил улучшение инвестиционного климата выполнением ряда условий.

Глава российского государства снова повторил установку на то, что в 2021 году темпы экономического роста России должны быть выше мировых.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, рост российского ВВП должен составить 1,7% в 2020 году, затем ускориться до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. При этом МВФ по итогам текущего года прогнозирует рост мирового ВВП на 3,2%, а в 2020 году – на 3,5%.

Как заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» экс-министр экономики России Андрей Нечаев, осторожный оптимизм ему внушает то, что Мишустин говорил о необходимости возрождения доверия между бизнесом и властью, уменьшении давления на бизнес и институциональных реформах. По его мнению, именно от этого зависит улучшение предпринимательского климата.

«Если тут произойдут реальные изменения, то ощутимый рост инвестиций вполне возможен, – добавил он. – Но об улучшении предпринимательского климата говорят уже не первый и не третий раз, а воз пока что называется и ныне там».

Вместе с тем экс-министр думает, что Россия добьется роста своей экономики в заданных президентом параметрах «только в том случае, если резко упадет мировая экономика». На его взгляд, пока никаких оснований для быстрого улучшения положения здесь нет.

«То, что я говорил о создании благоприятного инвестиционного климата, так этого сначала надо добиться, – пояснил он. – А кроме того, это произойдет не завтра и даст эффект лишь в среднесрочном плане».

Так что оснований думать, что темпы роста ВВП страны кардинально повысятся, у серьезных экспертов нет, резюмировал Андрей Нечаев.

В свою очередь, экономический обозреватель Семен Новопрудский уверен, что в России все зависит от то того, «кто и как будет считать». В комментарии «Голосу Америки он напомнил, что Росстат в прошлом году пытался пересмотреть методику подсчета россиян, которые живут ниже официального уровня бедности, с тем, чтобы уменьшить их процент.

«Искусство подсчета у нас развито довольно хорошо, – констатировал обозреватель. – Полагаю, именно такие способы и будут применяться, чтобы добиться улучшения инвестиционной картины».

Однако самым нереалистичным в тезисах Путина Семен Новопрудский считает установку на повышение роста российской экономики выше мировой.

«Этот пункт кажется совершенно фантастическим, особенно в условиях, когда явно нет никаких признаков того, что (в Кремле) собираются менять политический курс, который и является главным препятствием роста, – уточнил он. – Кстати, то же самое касается и инвестиций. Сегодня фактически единственным стратегическим инвестором российской экономики остается государство, которое либо из бюджета, либо через госбанки и госкорпорации пытается финансировать национальные или инфраструктурные проекты. Однако эффективность этих инвестиций, по крайней мере, в прошлом году была достаточно низкой».

Мишустин в силу занимаемой должности вынужден говорить, что правительство выполнит все поставленные Путиным планы, утверждает журналист. По его словам, Медведев также никогда не перечил президенту, но это не принесло никаких значимых результатов в смысле роста экономики и улучшения благосостояния людей.

«Наступил 2020 год, до которого была рассчитана прежняя грандиозная программа социального развития страны, принятая в ноябре 2008 года, – подчеркнул он. – И ни одна из заявленных базовых целей не была достигнута, кроме относительно маленькой по российским меркам инфляции. Да и инфляция снизилась за счет резкого обеднения населения и падения доходов граждан в течение шести лет. За провал никто не ответил и не ответит».

Похоже, так будет и в этот раз, заключил Семен Новопрудский.

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Последнее: Правительство России сосредоточится на исполнении пожеланий президента Владимира Путина, изложенных в его последнем послании Федеральному собранию. Об этом накануне заявил новый премьер Михаил Мишустин на встрече со своим предшественником Дмитрием Медведевым, передают СМИ. Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, в частности, сказал, что Россия нуждается в запуске нового инвестиционного цикла, а прирост вложений, начиная […]