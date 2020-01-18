В СИЗО Симферополя нарушают права арестованного на вероисповедание – адвокат

Администрация СИЗО оккупированного Симферополя нарушает права на вероисповедание фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Джемиля Гафарова. Об этом изданию «Крым.Реалии» заявил 18 января адвокат Рифат Яхин.

«Его поместили в очень маленькую камеру. Совершать намаз там невозможно, только глядя на неогороженный туалет без смыва. Согласно исламу, такие условия недопустимы. Я считаю такие условия нарушением прав моего подзащитного на вероисповедание», – сказал он.

Адвокат отметил, что ранее «Гафарова содержали в нормальных условиях, хорошей камере».

Изменения в содержании Гафарова Яхин связывает с подачей иска против СИЗО, называя это «уработкой» – помещением в унижающие человеческое достоинство условия.

16 января «суд» в Крыму не удовлетворил апелляцию Гафарова о смягчении меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Арестованному необходимо очищение крови или замена почки, его беспокоит подагра, отмечала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир». Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Администрация СИЗО оккупированного Симферополя нарушает права на вероисповедание фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Джемиля Гафарова. Об этом изданию «Крым.Реалии» заявил 18 января адвокат Рифат Яхин. «Его поместили в очень маленькую камеру. Совершать намаз там невозможно, только глядя на неогороженный туалет без смыва. Согласно исламу, такие условия недопустимы. Я считаю такие условия нарушением прав моего подзащитного на вероисповедание», – […]