В СИЗО Симферополя нарушают права арестованного на вероисповедание – адвокат

Администрация СИЗО оккупированного Симферополя нарушает права на вероисповедание фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Джемиля Гафарова. Об этом изданию «Крым.Реалии» заявил 18 января адвокат Рифат Яхин.
«Его поместили в очень маленькую камеру. Совершать намаз там невозможно, только глядя на неогороженный туалет без смыва. Согласно исламу, такие условия недопустимы. Я считаю такие условия нарушением прав моего подзащитного на вероисповедание», – сказал он.
Адвокат отметил, что ранее «Гафарова содержали в нормальных условиях, хорошей камере».
Изменения в содержании Гафарова Яхин связывает с подачей иска против СИЗО, называя это «уработкой» – помещением в унижающие человеческое достоинство условия.
16 января «суд» в Крыму не удовлетворил апелляцию Гафарова о смягчении меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Арестованному необходимо очищение крови или замена почки, его беспокоит подагра, отмечала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир». Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Администрация СИЗО оккупированного Симферополя нарушает права на вероисповедание фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Джемиля Гафарова. Об этом изданию «Крым.Реалии» заявил 18 января адвокат Рифат Яхин. «Его поместили в очень маленькую камеру. Совершать намаз там невозможно, только глядя на неогороженный туалет без смыва. Согласно исламу, такие условия недопустимы. Я считаю такие условия нарушением прав моего подзащитного на вероисповедание», – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Психологи не увидели ничего плохого в детском видеоблогинге / 20 декабря
- Демократы обнародовали обвинение Трампу в рамках процедуры импичмента / 10 декабря
- Полиция Германии не подтверждает задержание Онищенко / 4 декабря
- В Сети показали мощный внедорожник Jeep Gladiator Maximus / 2 декабря
- Сутки на Донбассе. 17 обстрелов боевиков, один украинский военный ранен / 27 декабря
- За 2019 год ни один банк не был выведен с рынка из-за неплатежеспособности – Смолий / 31 декабря
- Путин и Эрдоган откроют «Турецкий поток» с большой помпой / 8 января
- В районе посольства США в Багдаде упали несколько ракет / 9 января