Саррадж призвал оказать в Берлине давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж призвал участников берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, информирует Bloomberg.

Саррадж также призвал международное сообщество отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти, передает ТАСС.

В субботу Ливийская национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение из-за решения ЛНА закрыть основные порты страны для экспорта нефти.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.





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Последнее: Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж призвал участников берлинской конференции по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, информирует Bloomberg. Саррадж также призвал международное сообщество отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти, передает ТАСС. В субботу Ливийская национальная нефтяная корпорация […]