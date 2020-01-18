Елена Подкаминская покорила Сеть снимком своей маленькой дочери Полины

Знаменитая российская актриса Елена Подкаминская опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой дочери Полины. Таким образом звезда поздравила наследницу с Днем ангела, а девочка практически покорила поклонников артистки.

В кадре девочка смотри прямо в камеру, при этом голову она наклонила вниз и улыбнулась. Елена Подкаминская в описании написала значение имени Полина, или Апполинария, отметив, что девочка «лучезарная, сияющая, источающая жизненные силы, солнечный свет».

Поклонники согласились с артисткой и отметили, что девочка обладает неповторимой красотой и харизмой, особенно отметив голубизну глаз девочки. Наследнице Елены Подкаминской пожелали счастья в жизни и посоветовали беречь девочку, ведь она всегда будет ближе к маме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Знаменитая российская актриса Елена Подкаминская опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой дочери Полины. Таким образом звезда поздравила наследницу с Днем ангела, а девочка практически покорила поклонников артистки. В кадре девочка смотри прямо в камеру, при этом голову она наклонила вниз и улыбнулась. Елена Подкаминская в описании написала значение имени Полина, или Апполинария, отметив, […]