Елена Подкаминская покорила Сеть снимком своей маленькой дочери Полины

18.01.2020, 23:04, Разное

Знаменитая российская актриса Елена Подкаминская опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой дочери Полины. Таким образом звезда поздравила наследницу с Днем ангела, а девочка практически покорила поклонников артистки.
В кадре девочка смотри прямо в камеру, при этом голову она наклонила вниз и улыбнулась. Елена Подкаминская в описании написала значение имени Полина, или Апполинария, отметив, что девочка «лучезарная, сияющая, источающая жизненные силы, солнечный свет».

Поклонники согласились с артисткой и отметили, что девочка обладает неповторимой красотой и харизмой, особенно отметив голубизну глаз девочки. Наследнице Елены Подкаминской пожелали счастья в жизни и посоветовали беречь девочку, ведь она всегда будет ближе к маме.
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Последнее: Знаменитая российская актриса Елена Подкаминская опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой дочери Полины. Таким образом звезда поздравила наследницу с Днем ангела, а девочка практически покорила поклонников артистки. В кадре девочка смотри прямо в камеру, при этом голову она наклонила вниз и улыбнулась. Елена Подкаминская в описании написала значение имени Полина, или Апполинария, отметив, […]

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