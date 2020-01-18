В Сети появилось первое фото со свадьбы Дарьи Жуковой

Экс-супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова недавно отпраздновала свадебную церемонию вместе со своим возлюбленным — греческим миллионером Ставросом Ниархосом. Как сообщают зарубежные СМИ, потратил жених на торжество около 6,5 миллиона долларов, а в Сети уже появились первые снимки с бракосочетания.

Дарья Жукова предстала на снимках в белоснежном платье с длинным шлейфом, а провели мероприятие в Швейцарии, на горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Среди гостей были и знаменитости — ктриса Кейт Хадсон, Дэвид Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, модный дизайнер, специализирующийся на драгоценностях — Дженнифер Майер, а в общей сложности молодожены пригласили около 300 своих друзей.

Прежде, еще в прошлом году Дарья Жукова и Ставрос Ниархос зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов в Париже. Для экс-избранницы Абрамовича это уже второй брак.

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