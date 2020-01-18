Стала известна возможная дата дебютного показа Xiaomi Mi 10

На просторах китайской соцсети Weibo был опубликован постер с грядущими смартфонами Xiaomi — Mi 10 и Mi 10 Pro. Судя по всему, разработчики представят новинки уже в первой половине февраля.

Примечательно, что в этот же период должен состояться и дебютный показ Samsung Galaxy S20. На снимке запечатлены девайсы в белой и чёрной расцветках. Задняя панель у Xiaomi Mi 10 очень схожа с концептуальным Mi MIX Alpha, присутствует аналогичная вставка для камер. На данный момент представители китайской компании не говорят о дате анонса данных смартфонов. Предположительно, оба гаджета оснастят процессором Snapdragon 865 и модемом X55, поддерживающий сети 5G.

Ёмкость батареи у обоих моделей составит 4,8 тысячи мАч, а вот камеры будут разными: 4 модуля Mi 10 на задней панели получат разрешение в 64+20+12+5 Мп, тогда как у флагманского Mi 10 Pro эти цифры составят 108+20+12+5 Мп. Стоимость новинок в зависимости от модификаций составит 3,5 – 5 тысяч юаней (31,5 – 45 тысяч рублей).

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