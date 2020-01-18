В Москве у администрации президента проходят пикеты против конституционной реформы

В Москве у администрации президента проходит серия одиночных пикетов против конституционной реформы, передает корреспондент «Новой газеты».
Фото: Илья Азар / «Новая газета»
В акции участвуют около десяти человек, среди них – спецкор «Новой газеты» и мундеп Илья Азар, муниципальные депутаты Нодари Хананашвили и Елена Филина. К администрации президента также пришли члены прокремлевского движения SERB. Женщину из движения, которая порвала плакат, с которым стояли участники акции, задержали.
ОБНОВЛЕНО: «Дождь» сообщил о задержании еще одного человека, порвавшего плакат участника пикета.
Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию об ограничении приоритета международного права и о частичном перераспределении полномочий между органами власти. В частности, он предложил дать право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров депутатам Госдумы, а глав силовых ведомств — обязать президента согласовывать с сенаторами.
Мэрия Москвы накануне согласовала на 1 февраля митинг против внесения изменений в Конституцию. Кто подавал заявку на акцию, чиновники не уточнили.
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Источник: Новая газета
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Последнее: В Москве у администрации президента проходит серия одиночных пикетов против конституционной реформы, передает корреспондент «Новой газеты». Фото: Илья Азар / «Новая газета» В акции участвуют около десяти человек, среди них – спецкор «Новой газеты» и мундеп Илья Азар, муниципальные депутаты Нодари Хананашвили и Елена Филина. К администрации президента также пришли члены прокремлевского движения SERB. Женщину из движения, которая порвала […]
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