Мнение: Ким Чен Ын 2019

Документальный фильм северо-корейского телевидения о деяниях Ким Чен Ына в 2019 году.
Фильм на корейском языке, что не мешает оценить уникальный видеоряд и пафос диктора, которая более двух часов рассказывает о том, чем занимался младший Ким в прошлом году.
Фрагмент посещения женского военного коллектива уже стал хитом.
А как ты провел 2019-й год?!
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Женщине, которая в прямом эфире препятствовала работе журналистов канала «112 Украина», объявили о подозрении. Об этом 17 января сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Речь идет о родственнице директора госпредприятия «Гутянское лесническое хозяйство». В прокуратуре отметили, что журналисты в августе 2019 года снимали сюжет о незаконной вырубке леса. «Женщина с группой других лиц подбежала к журналистам, […]
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