Мнение: Ким Чен Ын 2019

18.01.2020, 22:48, Разное

Документальный фильм северо-корейского телевидения о деяниях Ким Чен Ына в 2019 году.
Фильм на корейском языке, что не мешает оценить уникальный видеоряд и пафос диктора, которая более двух часов рассказывает о том, чем занимался младший Ким в прошлом году.

Фрагмент посещения женского военного коллектива уже стал хитом.

А как ты провел 2019-й год?!

Источник: Colonel Cassad



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