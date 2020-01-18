Латвия заявила о технической возможности для поставок нефти в Белоруссию

Латвия имеет техническую возможность и необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через свои порты в Белоруссию, сообщил министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс.

«Мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно, в обоих направлениях. Есть такая техническая возможность, просто надо обговорить возможности», – приводит слова министра ТАСС.

По его словам, если у Белоруссии есть такая необходимость, латвийская сторона «всегда рада предложить свои услуги». «Думаю, наши предприятия получили предложения и работают над тем, как сделать это самым лучшим образом», – сказал министр в эфире телеканала ОНТ.

В четверг премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о заинтересованности Риги в организации транспортировки нефти через латвийские порты в Белоруссию.

Напомним, в начале января поставки российской нефти в Белоруссию прекратились. Возобновить поставки в небольших объемах согласилась лишь одна российская компания.

После этого Минск разослал коммерческие предложения по поставкам нефти Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. Польша уже отказалась поставлять нефть Белоруссии. При этом Белоруссию заподозрили в попытке «надавить» на Россию.





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