Мнение: Насчет «примата внутреннего законодательства»

Самая, пожалуй, дебильная инициатива Путина по изменению Конституции — это его предложение отменить констиционную норму о примате подписанных Россией международных договоров над внутренним законодательством. На страницах этого ЖЖ мы это уже обсуждали тогда, когда появились первые инициативы на этот счет — в 2017 году, и я тогда высказывал свое резко негативное отношение к этому (как и ко всякому «патриотизму петеушного розлива»). Например, так:



«… со странами, у которых «приоритет внутреннего законодательства», просто невозможно иметь никаких дел. Вот например — была бы у Украины такая же запись в Конституции, как мы у себя хотим — насчет «приоритета внутреннего законодательства». Тогда они бы вообще могли не парится насчет отдачи каких бы то ни было долгов: взяли, допустим, у России или Китая деньги в долг — а потом бы приняли Верховной Радой закон, что долги России и Китаю отдавать не надо. Свой, украинский.

И всё. Кредитор к ним, а они — «извините, мы по закону вам отдавать ничего не можем, у нас приоритет». Китай, допустим, в международный арбитраж, выигрывает процесс — а ему тот же ответ: «извините, мы международные суды тоже не признаем, у нас приоритет внутреннего законодательства». Вопрос — кто бы стал впредь с такой страной дела иметь?

То есть заявить «приоритет внутреннего законодательства» — это самый верный способ сделаться изгоем и отщепенцем в «мировом сообществе», фактически громко заявить: «Со мной дел никаких иметь нельзя — кину и не поморщусь!»

Впрочем, мы ведь уже практически изгой. Так что просто приводим Конституцию в соответствие с реальностью» (запись от 12 декабря 2017 года).

В 17-м году на это безумие еще не решились (все осталось на уровне разговоров), а вот теперь, стало быть, окончательно отвязались — «пропадай моя телега, все четыре колеса». Аргументацию «за» данный дикий шаг мы уже выучили еще тогда — тем более что у патриотов, с их природно узким лбом, аргументы всегда одни и те же, что бы ни обсуждалось. Их вообще-то всегда всего 2: во-первых — «так делают США», во-вторых — «такова у нас национальная гордость великороссов».

Собственно, с ними и спорить как-то неудобно. Хотя можно сказать банальности — что США (сильно в отличие от нас) мировая держава №1, и потому имеет некие основания считать саму себя источником мирового права (что и делает на практике); и что национально гордому великороссу сама его гордость должна предписывать соблюдать подписанные им договоры, ибо реально гордый человек не нарушает публично данное свое слово.

Вообще, сама по себе странная постановка вопроса: нахрена ж подписывать международные договора и соглашения, если не собираешься их соблюдать?! Не нравятся тебе нормы и требования договора — так не подписывай, твою ж мать. Или, если стало совсем невмоготу — разрывай договор, плати неустойку и делай потом что хочешь. А изначально оговаривать, что «я-то договор подпишу, но считаю, что могу его нарушать как хочу в соответствии с ВНУТРЕННИМ моим законодательством» — это ведь нахрап идиота. И отношение будет к такому «подписанту» соответствующее.

Думаю, всеобщее равнодушие к подобного рода выкрутасам на уровне совершенно потерявшей берега кремлевской шайки — отражение тяжелого БЕСЧЕСТЬЯ, охватившего все слои российского общества. Люди ведь реально утратили всякое понимание, зачем вообще нужна честь и почему кто-то еще держит слово. «Наверно, потому что дурак» — вот таков всеобщий вердикт в стране. И — хоть ссы в глаза…

Ответ будет один, и мы его знаем: «во-первых, США тоже так делают; и во-вторых — у нас национальная гордость великороссов».

От подлости нет лекарства.

Источник: Размышления вольного социолога

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