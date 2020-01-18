Фельдмаршал Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии, сообщил телеканал Al Hadas.

Информацию об этом передает ТАСС.

По имеющимся у телеканала сведениям, делегация Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем также уже направилась в Берлин для участия в конференции.

Ранее в Кремле анонсировали визит президента РФ Владимира Путина в Берлин для участи в международной конференции по Ливии.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.





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