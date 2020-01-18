В США по всей стране проходит четвертый Женский марш

Тысячи женщин прошли в субботу по улицам крупнейших американских городов. Женский марш проходит в США уже четвертый год подряд, его участники выражают свое мнение по ряду важных вопросов, включая гендерное равенство и соблюдение прав женщин.

Митинги проходят в десятках городов, в том числе и в Вашингтоне, где на первый Женский марш, состоявшийся в январе 2017 года сразу после инаугурации президента Дональда Трампа, собрались сотни тысяч людей.

Женский марш изначально был политическим мероприятием. Три года назад, во время первого марша, многие его участники пришли на митинг в вязаных розовых шапочках, которые стали символом неприятия к Дональду Трампу.

Политика оставалась в центре всех последующих маршей, в том числе, в 2018 году, когда организаторы перенесли главный марш в Неваду – «колеблющийся» штат, выборы в котором имели большое значение для исхода промежуточных выборов в 2018 году. В 2019 году марш вернули в Вашингтон, и приветствовали на нем 102 женщин, недавно избранных в состав Палаты представителей.

Некоторые кандидаты на участие в президентских выборах от Демократической партии заявили, что они планируют посетить женские марши по всей стране в этом году. Пит Буттиджич собирается прийти на Женский марш в Рено, штат Невада, а бывший губернатор Массачусетса Девал Патрик планирует побывать на митинге в Южной Каролине. Сенатор Майкл Беннет и бизнесмен Эндрю Янг придут на Женский марш в Нью-Гэмпшире и Айове, соответственно.

Нынешний сопредседатель Женского марша Иса Нойола напомнила, что сегодняшний марш – последний перед выборами президента в 2020 году. В этом году «у нас есть шанс завершить то, что мы начали три года назад и отстранить Трампа от должности», — заявила Нойола.

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Последнее: Тысячи женщин прошли в субботу по улицам крупнейших американских городов. Женский марш проходит в США уже четвертый год подряд, его участники выражают свое мнение по ряду важных вопросов, включая гендерное равенство и соблюдение прав женщин. Митинги проходят в десятках городов, в том числе и в Вашингтоне, где на первый Женский марш, состоявшийся в январе 2017 […]