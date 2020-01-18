Ученые: Женские кровеносные сосуды стареют гораздо быстрее

Сотрудники Института сердца Шмидта в Сидарс-Синае провели исследование, результаты которого показали, что женские кровеносные сосуды стареют гораздо быстрее, чем мужские.

Команда специалистов на протяжении длительного периода времени занималась анализом измеренного артериального давления – критического показателя сердечно-сосудистого риска. Представлялись данные почти 145 тысяч измерений артериального давления, которые собирались последовательно в течение 43 лет. Известно, что риск сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта чаще всего начинается именно с высокого кровяного давления. В итоге проведенный анализ подтвердил предположения относительно того, что повышения артериального давления значительно выше у женщин.

Эксперты уверены, что их исследование пригодится в ходе лечения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

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