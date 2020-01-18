Ученые: Женские кровеносные сосуды стареют гораздо быстрее

Сотрудники Института сердца Шмидта в Сидарс-Синае провели исследование, результаты которого показали, что женские кровеносные сосуды стареют гораздо быстрее, чем мужские.
Команда специалистов на протяжении длительного периода времени занималась анализом измеренного артериального давления – критического показателя сердечно-сосудистого риска. Представлялись данные почти 145 тысяч измерений артериального давления, которые собирались последовательно в течение 43 лет. Известно, что риск сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта чаще всего начинается именно с высокого кровяного давления. В итоге проведенный анализ подтвердил предположения относительно того, что повышения артериального давления значительно выше у женщин.
Эксперты уверены, что их исследование пригодится в ходе лечения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Тысячи женщин прошли в субботу по улицам крупнейших американских городов. Женский марш проходит в США уже четвертый год подряд, его участники выражают свое мнение по ряду важных вопросов, включая гендерное равенство и соблюдение прав женщин. Митинги проходят в десятках городов, в том числе и в Вашингтоне, где на первый Женский марш, состоявшийся в январе 2017 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Историк Адамски: Высказывания Путина о Польше – личная месть за то, что его не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны / 26 декабря
- Медведев рассказал о «мощном запросе на справедливость» в российском обществе / 5 декабря
- Экс-президент ВФЛА поддержал Ласицкене в споре с федерацией / 10 декабря
- Суд в США отменил штраф ExxonMobil в $2 млн за нарушение санкций против России / 1 января
- Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего первого вице-премьера Украины / 3 января
- Винник начал голодовку из-за решения экстрадировать его во Францию / 20 декабря
- Общество: Кто виноват в трагедии в Забайкалье / 1 декабря
- Венгерский телеканал показал Крым частью РФ. Украинское посольство потребовало исправить / 9 декабря