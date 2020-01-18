Изучен вред соевого масла для мозга

18.01.2020, 22:14, Новости дня

Эксперты заявили, что соевое масло является крайне вредным для человеческого организма. Оно не только способствует развитию ожирения и диабета, но еще и способствует прогрессированию аутизма, болезни Альцгеймера, тревоги и депрессии.

Ранее проведенные эксперименты уже доказали, что соевое масло вредит фигуре и способствует повышенному риску диабета и инсулинорезистентности. Недавно специалисты решили выяснить, как еще соевое масло может влиять на организм человека. Результаты оказались неожиданными для авторов исследования, поскольку никто даже предположить не мог, что соевое масло оказывает влияние на гипоталамус. Ученые сравнивали мышей, потребляющих три вида масла: соевое масло, соевое масло с низким содержанием линолевой кислоты и кокосовое масло.

Выяснилось, что потребление соевого масла вызывает нарушение работы нескольких генов. Таким образом, ученые предполагают, соевое масло влияет на работу мозга.



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