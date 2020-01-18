Мнение: Защита ЗВ

Штурманы всегда пишут письма вдогонку, поскольку не могут оставить разбор без ответа.

Решето у них плохо закрывается, промолчать невозможно.

Я помогаю закрыть решето баном.

Но чтобы проиллюстрировать, как люди готовы защищать свой ЗВ, покажу одно штурманское письмо вдогонку.

Вот этот парень после разбора написал свои ценные дополнения.

Смотрите, от чего его забомбило.

«3дравствуйте Эволюция. Благодарю Вас за вчерашний разбор моего письма, спасибо что указали на все мои ошибки, в будущем возможно пригодится. Вот только выводы не совсем верные, не собирался я ни о чем договариваться с бж, ни камбек, ни разговор мне был не нужен, просто решил выслушать, а истерика у нее случилась из-за того, что она поняла, что обратной дороги у нее нет и никогда уже не будет. Даже родителей моих спрашивала когда рыдала: «Неужели вы никогда не изменяли !?», не знаю откуда у нее была эта уверенность, что изменивших жен прощают, теперь наверно дошло что это не так. Страх «избиений» тут ни при чем, я на следующий же день после того как порвал ей шубу подошел к ней и пообещал что никогда больше ее не трону и сдержал обещание. Желаю Вам успехов в Вашей работе, буду оставаться Вашим читателем. С уважением Алексей.»

Ему стало неприятно от комментария, что он ждал камбэка жены и не дождался.

Ему захотелось доказать, что 1) не ждал!! 2) дождался!!

Очень важно это доказать, чтобы его ЗВ никуда бы не делся.

На самом деле, он долго рядом с женой оставался в надежде на ее раскаяние, не дождался, сильно вышел из себя и только после этого ушел.

А возможно, она его погнала после порванной шубы и прочего.

Он и потом очень хотел услышать слова раскаяния, но так и не услышал.

Вот в чем правда. И эту правду ему больно осознавать.

И еще он упорно не желает видеть разницу между «выслушать раскаяние» и «договариваться». Это иллюзия, что он мог бы договориться, если бы захотел, хотя это был бы его слив под плинтус и, слившись под плинтус, он брак бы не сохранил, жена остывала бы дальше.

Предложение ее: «вернись, так будет лучше детям» — это такая тухлятина, даже отдаленно на камбэк изменившей жены не похожая.

Тем более если она его выгнала, это могло быть просто снисходительным: «готова простить ради детей».

Камбэк настоящий — это очень высокая ваша СЗ, это готовность на все ради того, чтобы вы вернулись, это настоящее раскаяние.

Вот после этого вы можете решать: вернуться или нет, только здесь!

Да, вы можете отказаться, но это будет совсем другое дело. Потому что вы получаете настоящее раскаяние второй стороны.

Вы получаете однозначное преимущество. И можете поступать с этим как угодно: остаться или уйти. Вы — хозяин ситуации.

Но только здесь, не раньше.

Это важно, и перестаньте врать, что вам этого не нужно.

Вас бы не трясло от обиды, если бы вам этого было не нужно.

А пока на вас наплевать, пока никто вас обратно не ждет и не зовет, даже не думайте, что вы сами отказались.

Вы не нужны и имейте силы увидеть это и признать без защитного: «Это я сам отказался!»

Не от чего было отказываться.

И обратите внимание, как он мстительно описывает рыдания жены, он теперь долго будет жить иллюзией, что она хотела его вернуть.

Хотя он ей не нужен. Она наверняка до сих пор того любовника любит. Или нового.

Жены при настоящем камбэке не считают, что измена — это ерунда. Они считают себя преступницами и готовы на все, чтобы загладить вину.

А когда жена как у автора говорит: «Да ничего особенного», — она вообще не считает себя виноватой.

Ценность мужа для нее очень низкая.

И рыдает она, потому что считает себя жертвой. А его потерять ей совсем не жаль. Ей себя жаль.

Он видит это, но признать не хочет.

Старается доказать, что сам отказал этой женщине.

Для чего человек спасает свой ЗВ, как думаете? Проанализируйте, сколько энергии на это уходит и сил.

Снять эту зеленую дрянь и жизнь наладилась бы, но нет, не дают снять.

И вот это его обещание, что он останется моим читателем — из той же оперы.

Полная уверенность, что мне это важно, что я переживаю об этом.

Что он для меня не один из массы, причем самой глупой ее части, судя по вдогоночке, а — особенный.

Весь мир нуждается в нем.

Не только бросившая его жена.

Источник: Эволюция

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Последнее: Штурманы всегда пишут письма вдогонку, поскольку не могут оставить разбор без ответа. Решето у них плохо закрывается, промолчать невозможно. Я помогаю закрыть решето баном. Но чтобы проиллюстрировать, как люди готовы защищать свой ЗВ, покажу одно штурманское письмо вдогонку. Вот этот парень после разбора написал свои ценные дополнения. Смотрите, от чего его забомбило. «3дравствуйте Эволюция. Благодарю […]