В Ханты-Мансийске экстренно сел самолет из-за датчика утечки топлива

Рейс из Екатеринбурга в Сургут авиакомпании «Ютэйр» вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Согласно расписанию, самолет ATR-72 должен был прибыть в Сургут в 21.12 (19.12) – через два с половиной часа после вылета из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».
Однако, по сообщению пресс-службы перевозчика, «на рейсе Екатеринбург-Сургут сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске».
«Посадка прошла в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе.
По словам представителя перевозчика, авиакомпания приготовит резервный борт, а также на время ожидания предоставит пассажирам обслуживание. По информации онлайн-табло сургутского аэропорта, прибытие борта ожидается в 0.30 (22.30 мск).
Напомним, 4 января лайнер авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в Перми.
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Последнее: Рейс из Екатеринбурга в Сургут авиакомпании «Ютэйр» вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера, сообщили в пресс-службе перевозчика. Согласно расписанию, самолет ATR-72 должен был прибыть в Сургут в 21.12 (19.12) – через два с половиной часа после вылета из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Однако, по сообщению пресс-службы перевозчика, «на рейсе Екатеринбург-Сургут […]
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