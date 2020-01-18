Экстрасенс: Возлюбленный Ольги Бузовой вопреки желанию родных женится в 2020 году

Начавшийся роман между 26-летним блогером Давидом Манукян и 33-летней исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой стал одной из главных тем для обсуждения в светской тусовке в нынешнем году. Российский экстрасенс Александр Кинжинов решил предсказать, что ждёт их отношения в дальнейшем.

Как известно, сейчас возлюбленные отдыхают на курорте в Таиланде. Они регулярно делятся с подписчиками совместными романтическими роликами, признаваясь в любви друг другу. Алекандр Кинжинов, дошедший до финала восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов», шокировал общественность еще осенью прошлого года, заявив, что Бузова сыграет свадьбу в 2020 году с «южным» мужчиной. Поскольку под это описание не подошел ни один из участников шоу «План Б», многие не поверили словам экстрасенса, но теперь его пророчество, по-видимому, начинает сбываться.

Кинжинов отметил, что Манукян в этом году женится на девушке «с Севера». Поскольку Бузова родом из Санкт-Петербурга, она идеально подходит под эту кандидатуру, хотя эта идея явно не понравится родственникам блогера. В заключение экстрасенс пророчит паре крепкий брак и рождение двоих детей. В целом, у обоих возлюбленных примерно схожая судьба, подытожил Кинжинов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рейс из Екатеринбурга в Сургут авиакомпании «Ютэйр» вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера, сообщили в пресс-службе перевозчика. Согласно расписанию, самолет ATR-72 должен был прибыть в Сургут в 21.12 (19.12) – через два с половиной часа после вылета из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Однако, по сообщению пресс-службы перевозчика, «на рейсе Екатеринбург-Сургут […]