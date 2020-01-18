Экстрасенс: Возлюбленный Ольги Бузовой вопреки желанию родных женится в 2020 году

Начавшийся роман между 26-летним блогером Давидом Манукян и 33-летней исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой стал одной из главных тем для обсуждения в светской тусовке в нынешнем году. Российский экстрасенс Александр Кинжинов решил предсказать, что ждёт их отношения в дальнейшем.
Как известно, сейчас возлюбленные отдыхают на курорте в Таиланде. Они регулярно делятся с подписчиками совместными романтическими роликами, признаваясь в любви друг другу. Алекандр Кинжинов, дошедший до финала восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов», шокировал общественность еще осенью прошлого года, заявив, что Бузова сыграет свадьбу в 2020 году с «южным» мужчиной. Поскольку под это описание не подошел ни один из участников шоу «План Б», многие не поверили словам экстрасенса, но теперь его пророчество, по-видимому, начинает сбываться.
Кинжинов отметил, что Манукян в этом году женится на девушке «с Севера». Поскольку Бузова родом из Санкт-Петербурга, она идеально подходит под эту кандидатуру, хотя эта идея явно не понравится родственникам блогера. В заключение экстрасенс пророчит паре крепкий брак и рождение двоих детей. В целом, у обоих возлюбленных примерно схожая судьба, подытожил Кинжинов.
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