Экстрасенс: Возлюбленный Ольги Бузовой вопреки желанию родных женится в 2020 году

18.01.2020, 22:04, Разное

Начавшийся роман между 26-летним блогером Давидом Манукян и 33-летней исполнительницей и телеведущей Ольгой Бузовой стал одной из главных тем для обсуждения в светской тусовке в нынешнем году. Российский экстрасенс Александр Кинжинов решил предсказать, что ждёт их отношения в дальнейшем.
Как известно, сейчас возлюбленные отдыхают на курорте в Таиланде. Они регулярно делятся с подписчиками совместными романтическими роликами, признаваясь в любви друг другу. Алекандр Кинжинов, дошедший до финала восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов», шокировал общественность еще осенью прошлого года, заявив, что Бузова сыграет свадьбу в 2020 году с «южным» мужчиной. Поскольку под это описание не подошел ни один из участников шоу «План Б», многие не поверили словам экстрасенса, но теперь его пророчество, по-видимому, начинает сбываться.

Кинжинов отметил, что Манукян в этом году женится на девушке «с Севера». Поскольку Бузова родом из Санкт-Петербурга, она идеально подходит под эту кандидатуру, хотя эта идея явно не понравится родственникам блогера. В заключение экстрасенс пророчит паре крепкий брак и рождение двоих детей. В целом, у обоих возлюбленных примерно схожая судьба, подытожил Кинжинов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Рейс из Екатеринбурга в Сургут авиакомпании «Ютэйр» вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера, сообщили в пресс-службе перевозчика. Согласно расписанию, самолет ATR-72 должен был прибыть в Сургут в 21.12 (19.12) – через два с половиной часа после вылета из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Однако, по сообщению пресс-службы перевозчика, «на рейсе Екатеринбург-Сургут […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика